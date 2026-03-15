कोटड़ी के खौफनाक कांड से भी नहीं लिया सबक: बनेड़ा में 200 बीघा चरागाह स्वाहा, धधक रहीं 80 अवैध कोयला भट्टियां

2 अगस्त 2023 को कोटड़ी थाना क्षेत्र के नरसिंहपुरा गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। गैंगरेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के इरादे से उसके शव को अवैध रूप से चल रही कोयले की धधकती भट्टी में डाल दिया गया था। इस मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए मई 2024 में पोक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा मुकर्रर की। इतने बड़े और वीभत्स कांड के बावजूद जिले में अवैध कोयला भट्टियों का दोबारा पनपना और 200 बीघा जमीन से पेड़ों का सफाया होना, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर रहा है।