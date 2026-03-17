बनेड़ा में गरजी जेसीबी: 74 अवैध कोयला भट्टियां जमींदोज, चरागाह उजाड़ने वालों में हड़कंप

कोटड़ी के खौफनाक कांड से सबक नहीं लेकर बनेड़ा क्षेत्र में चरागाह भूमि को स्वाहा कर रही अवैध कोयला भट्टियों पर सोमवार को प्रशासन का बुलडोजर चल गया। राजस्थान पत्रिका के 15 मार्च के अंक में कोटड़ी के खौफनाक कांड से भी नहीं लिया सबक: बनेड़ा में 200 बीघा चरागाह स्वाहा, धधक रहीं 80 अवैध कोयला भट्टियां' शीर्षक से प्रकाशित समाचार को जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने गंभीरता से लिया। कलक्टर के निर्देश पर बनेड़ा उपखंड प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए 74 अवैध भट्टियों को ध्वस्त कर दिया।