बच्चों के निवाले पर भ्रष्टाचार का साया, एसीबी के रडार पर कॉम्बो पैकेट वितरण

राजस्थान में कोरोना महामारी के दौरान कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को बांटे गए मिड-डे मील के कॉम्बो पैकेट अब भ्रष्टाचार के घेरे में आ गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अनुसंधान इकाई जयपुर ने इस मामले में कॉन्फेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो को अंदेशा है कि जब प्रदेश आपदा से जूझ रहा था, तब राशन वितरण के नाम पर 2 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया। इसके तहत भीलवाड़ा जिले में करीब 60 करोड़ से अधिक के पैकेट वितरण किए गए थे।