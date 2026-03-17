सावधान! बाजार में आ सकती हैं फर्जी किताबें, खरीदारी से पहले ऐसे करें असली-नकली की पहचान

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का वितरण जिला केंद्रों पर शुरू कर दिया है। मंडल ने अभिभावकों और विद्यार्थियों को सचेत किया है कि बाजार में नकली किताबों का प्रचलन बढ़ रहा है। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री नहीं मिल पा रही है। ऐसे में मंडल ने असली किताबों की पहचान के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।