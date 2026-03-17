2500 सरकारी स्कूलों में 2 साल से बिना शिक्षक हो रही व्यावसायिक परीक्षाएं

प्रदेश में स्कूली स्तर पर विद्यार्थियों को रोजगारपरक और कौशल आधारित शिक्षा देने की सरकार की व्यवसायिक शिक्षा योजना अब महज कागजी बनकर रह गई है। प्रदेश के शिक्षा तंत्र का इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि 2500 से अधिक राजकीय विद्यालयों में पिछले दो वर्षों से विद्यार्थियों को बिना पढ़ाए ही परीक्षा देनी पड़ रही है। जिन विषयों में छात्रों को दक्ष बनाने का सपना दिखाया गया था, वहां शिक्षक ही नहीं हैं और जहां शिक्षक हैं, उन्हें 13 महीने से वेतन नसीब नहीं हुआ है।