नए सत्र से पहले बच्चों के हाथों में होंगी किताबें, स्कूलों में पहुंची 4.20 लाख पुस्तकें

राजस्थान राज्य पाठयपुस्तक वितरण केंद्र पालड़ी भीलवाड़ा के प्रबंधक दीनदयाल उपाध्याय ने बताया कि अब तक आसींद, बदनोर, बनेड़ा, बिजौलियां, हुरड़ा, जहाजपुर, कोटड़ी, करेडा ब्लॉक में प्रथम चरण की 4.20 लाख पुस्तकों का वितरण पूर्ण हो चुका है। अब तक 18 लाख की मांग के अनुसार 11 लाख पुस्तके आ चुकी हैं। साथ ही नए शैक्षणिक सत्र से पहले सभी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी देरी के शुरू हो सके। सभी पीईईओ को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने के को कहा गया है।