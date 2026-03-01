5 शादी से बदलेगी किस्मत! तांत्रिक के बहकावे में पति बना हैवान; पहली पत्नी ने की आत्महत्या, दूसरी को छोड़ा, अब तीसरी को घर से निकाला

Rajasthan Crime News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे में एक युवक पर अपनी तीसरी पत्नी को प्रताड़ित कर घर से निकालने का आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पति दिलखुश बुरड़ का व्यवहार शादी के कुछ समय बाद बदल गया था। आरोप है कि पति तांत्रिकों के संपर्क में आने के बाद उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने लगा।