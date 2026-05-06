वेतन निर्धारण में लापरवाही पर सरकार सख्त: कर्मचारियों के वेतन की होगी सघन री-चेकिंग

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य एवं रफीक मसीह मामले में दिए गए फैसले में कर्मचारियों को गलती से हुए अधिक भुगतान की वसूली न करने के बाद राज्य सरकार ने 2017 में ही सभी विभागों को वेतन निर्धारण की समग्र जांच के निर्देश दिए थे। उस समय यह तय किया गया था कि किसी भी वेतन वृद्धि से पहले लेखा सेवा अधिकारी से पूर्व जांच करवाई जाए। बावजूद इसके विभाग वेतन निर्धारण के प्रकरणों की गहनता से जांच नहीं कर रहे थे। वित्त विभाग के संज्ञान में आया कि अनियमित और अधिक भुगतान की गई राशि को माफ करवाने के लिए आज भी अनेकों प्रकरण वित्त विभाग को भेजे जा रहे हैं। इसी लापरवाही को रोकने के लिए सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है।