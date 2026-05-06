भीलवाड़ा के सभी सरकारी दफ्तरों में खुलेंगे सरस बूथ, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार

मोदी ग्राउंड मैदान पर खेले गए उद्घाटन मैच में शुरुआत से ही मोदी ग्राउंड की टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा। टीम की ओर से रौनक यादव, तेज सिंह, ध्रुव और हितेश ने आक्रामक और शानदार खेल दिखाया। मैदान पर अपने जबरदस्त प्रदर्शन और बेहतरीन मूव्स के लिए मोदी ग्राउंड के खिलाड़ी रौनक यादव को 'मैन ऑफ द मैच' के पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं, दूसरी तरफ गर्ल्स कॉलेज सेंटर की टीम ने भी हार न मानते हुए कड़ा संघर्ष किया। टीम के खिलाड़ी गोविंद शर्मा, अनय बुलिया, मयंक मोदी, आर्यन गाछा, दक्ष पांचाल और चिराग सेन ने अपने शानदार खेल से दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।