विद्यार्थियों को नहीं भरने होंगे छात्रवृत्ति के फॉर्म, शाला दर्पण से स्वतः मिलेगी 19 प्रकार की स्कॉलरशिप

शिक्षा विभाग के अनुसार कुल 19 प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जाने हैं। कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। कक्षा 6 से 10 के लिए अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। कक्षा 9 व 10 के लिए केंद्र प्रवर्तित पीएम यशस्वी ओबीसी, एससी और एसटी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। कक्षा 11 व 12 के लिए केंद्र प्रवर्तित उत्तर मैट्रिक एससी, एसटी, ओबीसी/डीएनटी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति। सफाई से जुड़े व स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10। पोस्ट-कारगिल युद्ध में शहीद या स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों तथा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों और 11वीं-12वीं की जनजाति छात्राओं को प्रोत्साहन योजना।