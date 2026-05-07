भीलवाड़ा में सूदखोरों से तंग आकर नर्सिंग अधीक्षक ने की आत्महत्या, मूल रकम से ज्यादा चुकाने के बाद भी नहीं छोड़ रहे थे पीछा

थानाप्रभारी कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि सर्वेश्वर कॉलोनी निवासी सूर्यप्रकाश दाधीच (51) जोधपुर में निजी कॉलेज में नर्सिंग अधीक्षक थे। वह मंगलवार सुबह घर से निकल गए। दोपहर में सूदखोरों से परेशान होकर वीडियो बनाया और उसमें आपबीत्ती बताई तथा परिवार का ध्यान रखने की बात कहते हुए वीडियो साले संजय तिवारी को भेजा।