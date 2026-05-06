Bhilwara: पदोन्नत प्राध्यापकों की पोस्टिंग का नया शेड्यूल जारी, अंतिम वरीयता सूची जारी

राज्य के शिक्षा विभाग में पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों, शारीरिक शिक्षकों, विशेष शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-I के पदों पर पदोन्नत हुए कार्मिकों की पोस्टिंग के लिए होने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग के कार्यक्रम में संशोधन किया है। नए आदेशों के अनुसार अब इन सभी पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश 12 मई को जारी कर दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सोमवार देर रात जारी किए गए संशोधित आदेशों के तहत, यह प्रक्रिया शाला दर्पण के पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। इससे पूर्व विभाग ने 28 अप्रेल को आदेश जारी किए थे, इनमें अब आंशिक बदलाव करते हुए नया कैलेंडर जारी किया है।