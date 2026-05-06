Bhilwara: पदोन्नत प्राध्यापकों की पोस्टिंग का नया शेड्यूल जारी, अंतिम वरीयता सूची जारी

पदोन्नत प्राध्यापकों की पोस्टिंग का नया शेड्यूल जारी, अंतिम वरीयता सूची जारी
राज्य के शिक्षा विभाग में पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों, शारीरिक शिक्षकों, विशेष शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-I के पदों पर पदोन्नत हुए कार्मिकों की पोस्टिंग के लिए होने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग के कार्यक्रम में संशोधन किया है। नए आदेशों के अनुसार अब इन सभी पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश 12 मई को जारी कर दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सोमवार देर रात जारी किए गए संशोधित आदेशों के तहत, यह प्रक्रिया शाला दर्पण के पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। इससे पूर्व विभाग ने 28 अप्रेल को आदेश जारी किए थे, इनमें अब आंशिक बदलाव करते हुए नया कैलेंडर जारी किया है।
इस संशोधित ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का सीधा लाभ हाल ही में डीपीसी के उपरांत पदोन्नत हुए प्राध्यापकों, शारीरिक शिक्षा कोच, प्राध्यापक विशेष शिक्षा और पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-I को मिलेगा।
चित्तौड़गढ़-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बिजौलियां पुलिस और विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने केसरगंज लसन चौराहे के पास नाकेबंदी के दौरान लग्जरी कार से 246 किलो अफीम डोडा-चूरा बरामद किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 37 लाख रुपए आकी जा रही है। पुलिस ने पंजाब के दो आरोपियों गिरफ्तार किया। इनके पास से पिस्टल व 21 कारतूस बरामद किए। थाना प्रभारी स्वागत पांडे ने बताया कि भीलवाड़ा विशेष टीम को सूचना मिली थी कि लाडपुरा की ओर से एक सफेद कार संदिग्ध अवस्था में
बिजौलियां की तरफ आ रही है। केसरगंज चौराहे पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान तस्करों ने लाडपुरा में पुलिस को चकमा देकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन पुलिस ने हाइवे पर कृत्रिम जाम लगाकर कार को घेर लिया। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए कार पर पुलिस का लोगो भी लगा रखा था। तलाशी में कार में 13 प्लास्टिक के बोरों में अवैध डोडा-चूरा मिला। चालक बरनाला निवासी तकदीर सिंह जाट व दलपत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि तस्करी का यह माल कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहां होनी थी।
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