जयपुर

IMD Orange Alert: आ गई मौसम विभाग की डबल चेतावनी, आज राजस्थान के इन 23 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में नए साल की शुरुआत सर्दी और बारिश के साथ हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, वहीं मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 02, 2026

IMD-Double-Alert

कल राजस्थान में हुई मावठ का फोटो: पत्रिका

Dense Fog Double Alert: राजस्थान में नए साल में सर्दी बढ़ गई है। वहीं साल के पहले ही दिन कई जिलों में बारिश भी हुई जिसके बाद अब मौसम विभाग ने घने कोहरे का डबल अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम केन्द्र के अनुसार शुक्रवार को 13 जिलाें में कोहरे का ऑरेंंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 10 जिलों में येलो अलर्ट भी है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिलों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक बढ़ोतरी हुई।

यहां हुई बारिश

इधर, पिछले 24 घंटों में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। वहीं सर्वाधिक बारिश श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर में 26 मिमी दर्ज हुई है। गुरुवार को जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश हुई। मावठ किसानों के चेहरे खिले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह मावठ फसलाें के लिए फायदेमंद है।

आज इन जिलों में डबल अलर्ट


मौसम विभाग ने आज डबल अलर्ट जारी करते हुए भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूूतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में अति घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट दिया है।

वहीं नागौर, डीडवाना-कुचामन, बीकानेर, टोंक, कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी, बारां और अजमेर में येलो अलर्ट जारी करते हुए घने कोहरे का असर रहने की संभावना जताई है।

आगे ऐसा रहेगा मौसम

आगामी 2-3 दिन राजस्थान के अधिकांश भागों में घने से अतिघना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान दृश्यता 100 मीटर से भी कहीं-कहीं नीचे दर्ज की जा सकती है। कोहरे के प्रभाव से दिन की अधिकतम तापमान में भी 3-4 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। 4 से 6 जनवरी के दौरान शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री दर्ज होने व शीतलहर दर्ज होने की संभावना है।

Published on:

02 Jan 2026 07:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Orange Alert: आ गई मौसम विभाग की डबल चेतावनी, आज राजस्थान के इन 23 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

