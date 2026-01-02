IMD Orange Alert: आ गई मौसम विभाग की डबल चेतावनी, आज राजस्थान के इन 23 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Dense Fog Double Alert: राजस्थान में नए साल में सर्दी बढ़ गई है। वहीं साल के पहले ही दिन कई जिलों में बारिश भी हुई जिसके बाद अब मौसम विभाग ने घने कोहरे का डबल अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम केन्द्र के अनुसार शुक्रवार को 13 जिलाें में कोहरे का ऑरेंंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 10 जिलों में येलो अलर्ट भी है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिलों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक बढ़ोतरी हुई।