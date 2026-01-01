Jodhpur Weather: ला नीना-लंबे मानसून का नहीं दिखा असर, जोधपुर में दिसंबर 10 साल में सबसे गर्म, जानें कारण

पूरे महीने न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया, जबकि 10 डिग्री से कम तापमान केवल पांच दिन ही रिकॉर्ड हुआ। लगातार रातों का तापमान 10 डिग्री से ऊपर बने रहने से दिसंबर की पारंपरिक सर्दी लगभग नदारद रही। हालांकि सुबह और देर रात हल्की ठंड का अहसास जरूर रहा, लेकिन दिन के समय मौसम अपेक्षाकृत गर्म बना रहा। धूप निकलते ही लोगों को ऊनी कपड़ों से राहत मिलती रही।