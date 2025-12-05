5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर

Rajasthan Weather Update: सर्दी के डबल अटैक से खेतों में जमी बर्फ की चादर, 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से कम

राजस्थान में अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण मौसम ने पलटा खाया और शेखावाटी समेत कई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड का दौर शुरू हो गया है।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 05, 2025

फतेहपुर में खेतों में ओस से जमी बर्फ, पत्रिका फोटो

Cold wave in Rajasthan: राजस्थान में अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण मौसम ने पलटा खाया और शेखावाटी समेत कई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड का दौर शुरू हो गया है। पौष मास की शुरूआत से ही कड़ाके की सर्दी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और आगामी ​दिनों में प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में हाड़कंपाने वाली सर्दी का असर रहने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। सीकर समेत कुछ इलाकों में बीती रात पारा जमाव बिंदू के नजदीक जा पहुंचा है और 5 और 6 दिसंबर को शीतलहर चलने की चेतावनी भी विभाग ने दी है।

दो पश्चिमी विक्षोभ के कारण पलटा मौसम

प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन में मौसम शुष्क रहा है लेकिन बीते 24 घंटे में पंजाब के उत्तरी भाग और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में सक्रिय दो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। उत्तरी बर्फीली सर्द हवा के कारण लोगों को अब गलनभरी सर्दी महसूस हो रही है। हालांकि प्रदेश में दिन के तापमान में पारा सामान्य या उसके आसपास ही ​दर्ज हो रहा है लेकिन रात में पारे में गिरावट ने लोगों को अब कड़ाके की सर्दी का अहसास करा दिया है।

सात शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से कम

मौसम विभाग से जारी आकंड़ों के अनुसार बीती रात शेखावाटी अंचल में हाड़कंपाने वाली सर्दी का असर रहा। प्रदेश के सात शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से भी कम रहने पर कड़ाके की सर्दी महसूस हुई। सीकर के फतेहपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर बीती रात का तापमान 1.0 डिग्री रहा। हालांकि मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर कस्बे का न्यूनतम तापमान 1.9​ डिग्री सेल्सियस बताया है। बीती रात सीकर समेत 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। सीकर 3.0, लूणकरणसर 3.2, नागौर 3.1, दौसा 4.6, पिलानी 4.8, चूरू 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द रहे।

आगामी दो सप्ताह कड़ाके की सर्दी का दौर

मौसम विभाग ने आगामी दो सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। अगले सप्ताह के दौरान राज्य के दक्षिण-पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक कम रहने की संभावना है। आज से 18 दिसंबर के दौरान राज्य के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान समान्य से 2-3 डिग्री कम दर्ज होने व 5-6 दिसम्बर को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं शीतलहर (COLDWAVE) की संभावना है। राज्य के शेष भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आस पास दर्ज होने की संभावना है।

कहां कितना रात का तापमान

बीती रात राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में तापमान में आई गिरावट के कारण सर्दी ने तीखे तेवर दिखाए। सुबह सूर्योदय के बाद भी गलनभरी सर्दी महसूस हुई। प्रदेश के 15 शहरों में बीती रात पारा 10 डिग्री से कम दर्ज हुआ। अजमेर 9.2, भीलवाड़ा 10.0, वनस्थली 7.5, अलवर 5.4, जयपुर 9.2, कोटा 11.0, चित्तौड़गढ़ 10.2, डबोक 10.0, अंता बारां 9.3, सिरोही 7.6, करौली 6.1, प्रतापगढ़ 12.5 और झुंझुनूं में 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर 13.6, जवाई डेम पाली 11.8, जैसलमेर 11.0, जोधपुर 12.7, फलोदी 13.2, बीकानेर 10.9, श्रीगंगानगर 7.2 और जालोर में 10.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनम तापमान दर्ज हुआ।

