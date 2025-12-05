Rajasthan Weather Update: सर्दी के डबल अटैक से खेतों में जमी बर्फ की चादर, 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से कम

मौसम विभाग से जारी आकंड़ों के अनुसार बीती रात शेखावाटी अंचल में हाड़कंपाने वाली सर्दी का असर रहा। प्रदेश के सात शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से भी कम रहने पर कड़ाके की सर्दी महसूस हुई। सीकर के फतेहपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर बीती रात का तापमान 1.0 डिग्री रहा। हालांकि मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर कस्बे का न्यूनतम तापमान 1.9​ डिग्री सेल्सियस बताया है। बीती रात सीकर समेत 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। सीकर 3.0, लूणकरणसर 3.2, नागौर 3.1, दौसा 4.6, पिलानी 4.8, चूरू 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द रहे।