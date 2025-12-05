5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर

बड़े होकर क्या बनेंगे… कक्षा 9-12 के बच्चों की करियर टेंशन खत्म…सरकार का कैरियर एप देगा सलाह, 1500 से अधिक विकल्प

My Career Advisor App Launch: यह सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षकों, अभिभावकों और करियर काउंसलर्स के लिए भी एक बहुमूल्य संसाधन साबित होगा।

जयपुर

Jayant Sharma

Dec 05, 2025

फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan Education Department News: छात्रों को करियरके अनिश्चित राह पर सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने 'My Career Advisor' नामक एक अत्याधुनिक, एआई आधारित मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक व्यक्तिगत कॅरियर गाइडेंस टूल के रूप में काम करेगा।

शिक्षा मंत्रालय और NCERT–PSSCIVE के सहयोग से विकसित, यह ऐप छात्रों को उनकी रुचि, योग्यता और कौशल के आधार पर करियर के विकल्प सुझाता है, जिससे वे भविष्य के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें। यह सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षकों, अभिभावकों और करियर काउंसलर्स के लिए भी एक बहुमूल्य संसाधन साबित होगा।

1500 से अधिक करियर विकल्प, भविष्य की संभावनाओं पर भी फोकस

'My Career Advisor' ऐप में विद्यार्थियों के लिए 1500 से अधिक कॅरियर विकल्पों और जॉब रोल्स की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। इन विकल्पों में आर्ट एंड डिजाइन, इंजीनियरिंग, हेल्थ, मीडिया, साइंस, बिजनेस एंड मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी, और एनवायर्नमेंट जैसे लगभग सभी प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। ऐप में केवल पारंपरिक करियर ही नहीं, बल्कि क्रॉस-सेक्टरल रोजगार विकल्प और भविष्य की करियर संभावनाओं पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

स्व-मूल्यांकन (Self-Review) से बनेगी करियर प्रोफाइल

इस ऐप की सबसे खास विशेषता इसका सेल्फ-रिव्यू फीचर है। छात्र तीन प्रमुख मूल्यांकनों के माध्यम से अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट (20 मिनट), इंटरेस्ट टेस्ट (12 मिनट), वैल्यूज टेस्ट (14 मिनट)...। इन परीक्षणों के स्कोर के आधार पर, ऐप छात्रों को एआई-आधारित करियर इनसाइट्स प्रदान करता है और उनके लिए सबसे उपयुक्त मैच्ड रोल्स सुझाता है। ऐप में डिग्री वाले और बिना डिग्री वाले दोनों तरह के जॉब ऑप्शन उपलब्ध हैं, ताकि समाज के हर वर्ग के विद्यार्थी को सही राह मिल सके।

रिपोर्ट साझा करने की सुविधा से प्रभावी होंगे निर्णय

विद्यार्थी अपनी पसंदीदा करियर प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं और अपनी सेल्फ-रिव्यू रिपोर्ट, मैच्ड रोल्स और फेवरिट करियर विकल्पों को अपने माता-पिता, शिक्षकों या सलाहकारों के साथ आसानी से साझा कर सकते हैं। यह सुविधा करियर संबंधी निर्णयों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद करेगी। यह ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

खबर शेयर करें:

