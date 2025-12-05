बड़े होकर क्या बनेंगे… कक्षा 9-12 के बच्चों की करियर टेंशन खत्म…सरकार का कैरियर एप देगा सलाह, 1500 से अधिक विकल्प

इस ऐप की सबसे खास विशेषता इसका सेल्फ-रिव्यू फीचर है। छात्र तीन प्रमुख मूल्यांकनों के माध्यम से अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट (20 मिनट), इंटरेस्ट टेस्ट (12 मिनट), वैल्यूज टेस्ट (14 मिनट)...। इन परीक्षणों के स्कोर के आधार पर, ऐप छात्रों को एआई-आधारित करियर इनसाइट्स प्रदान करता है और उनके लिए सबसे उपयुक्त मैच्ड रोल्स सुझाता है। ऐप में डिग्री वाले और बिना डिग्री वाले दोनों तरह के जॉब ऑप्शन उपलब्ध हैं, ताकि समाज के हर वर्ग के विद्यार्थी को सही राह मिल सके।