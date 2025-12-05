जयपुर हादसा: पारस की सांसें छीनने वाली भव्या थाने से ही जमानत पर रिहा, पहले भी हुए ऐसे जुर्म…तो धाराओं का खेल अलग क्यों?

बता दें कि अभी दो दिसंबर को ही तेज रफ्तार थार ने लॉ स्टूडेंट की जान ले ली, जिसमें थाने से ही जमानत मंजूर हो गई। घटनाएं एक जैसी थीं, जानलेवा, खतरनाक और न्याय की नजर में हत्या या हत्या का प्रयास। लेकिन पुलिस ने हर मामले में अलग-अलग धाराएं लगाईं। कहीं गैरइरादतन हत्या, कहीं हल्की धाराएं और कहीं आरोपी को थाने से ही जमानत दे गई। सवाल यही है कि जब जुर्म एक जैसा है तो धाराओं का खेल अलग क्यों, क्या यह कानून की कमजोरी है या व्यवस्था की मनमानी?