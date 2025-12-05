Good News: राजस्थान शिक्षा में देश में तीसरे नंबर पर, सरकारी स्कूल निजी से आगे, अब जल्द आएगा संस्कारयुक्त सिलेबस

शिक्षामंत्री मदन दिलावर, फोटो- एक्स हैंडल
Rajasthan Education News: जयपुर. राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता लगातार ऊंचाइयों को छू रही है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य में सरकारी स्कूल अब पढ़ाई और परिणामों में निजी विद्यालयों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सामूहिक प्रयासों और संसाधनों के विस्तार के कारण आज राजस्थान शिक्षा क्षेत्र में पूरे देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।
शिक्षा मंत्री गुरुवार को बूंदी जिले के पेच की बावड़ी स्थित राजकीय विद्यालय में 1.10 करोड़ रुपए की लागत से बने विज्ञान संकाय के नए कक्षा-कक्षों का लोकार्पण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा को आधुनिक सुविधाओं के साथ संस्कारों से भी जोड़ना है।
दिलावर ने बताया कि राज्य में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष सिलेबस तैयार किया जा चुका है, जिसमें मानवीय मूल्यों, नैतिक शिक्षाओं और सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया गया है। यह नया पाठ्यक्रम जल्द ही सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी गईं। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में 90 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों और उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग