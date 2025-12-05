Good News: राजस्थान शिक्षा में देश में तीसरे नंबर पर, सरकारी स्कूल निजी से आगे, अब जल्द आएगा संस्कारयुक्त सिलेबस

Rajasthan Education News: जयपुर. राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता लगातार ऊंचाइयों को छू रही है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य में सरकारी स्कूल अब पढ़ाई और परिणामों में निजी विद्यालयों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सामूहिक प्रयासों और संसाधनों के विस्तार के कारण आज राजस्थान शिक्षा क्षेत्र में पूरे देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

शिक्षा मंत्री गुरुवार को बूंदी जिले के पेच की बावड़ी स्थित राजकीय विद्यालय में 1.10 करोड़ रुपए की लागत से बने विज्ञान संकाय के नए कक्षा-कक्षों का लोकार्पण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा को आधुनिक सुविधाओं के साथ संस्कारों से भी जोड़ना है।