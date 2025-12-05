Gang Canal: गंगनहर शताब्दी वर्ष पर बड़ा उपहार, मुख्यमंत्री करेंगे 647 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास

सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो- पत्रिका
Firozpur Feeder: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 दिसंबर 2025 को श्रीगंगानगर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11.30 बजे जयपुर से विशेष विमान द्वारा रवाना होकर दोपहर 12.20 बजे सूरतगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से 12.45 बजे साधुवाली पहुंचेंगे और 12.55 से 2.20 बजे तक गाजर मंडी में आयोजित गंगनहर शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। यह अवसर ऐतिहासिक भी है, क्योंकि 5 दिसंबर 1925 को महाराजा गंगा सिंह ने गंगनहर परियोजना का शिलान्यास किया था। सौ साल बाद इसी दिन मुख्यमंत्री फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना का शिलान्यास करेंगे।
फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण के तहत आरडी 0 से 168.230 तक सीसी लाइनिंग, 2 हैड रेगूलेटरों का पुनर्निर्माण, 1 नए हैड रेगूलेटर का निर्माण, 1 क्रॉस रेगूलेटर, 19 वीआरबी/डीआरबी तथा 3 रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों से हरिके बैराज से अधिक मात्रा में पानी फिरोजपुर फीडर तक लाया जा सकेगा, जिसका प्रत्यक्ष लाभ गंगनहर कमांड क्षेत्र को मिलेगा।
परियोजना से 3.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के काश्तकारों को बेहतर सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इससे न केवल जल उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि फसल उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री की पहल पर बजट वर्ष 2024-25 में परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय जल आयोग ने डीपीआर को स्वीकृति दे दी है। परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ रुपए है, जिसमें पंजाब की हिस्सेदारी 379.12 करोड़ रुपए और राजस्थान की हिस्सेदारी 268.50 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है।
यह विकास कार्य गंगनहर क्षेत्र के किसानों के लिए दीर्घकालिक सिंचाई समाधान प्रदान करेगा और उत्तर पश्चिम राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा।
