Gang Canal: गंगनहर शताब्दी वर्ष पर बड़ा उपहार, मुख्यमंत्री करेंगे 647 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास

Firozpur Feeder: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 दिसंबर 2025 को श्रीगंगानगर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11.30 बजे जयपुर से विशेष विमान द्वारा रवाना होकर दोपहर 12.20 बजे सूरतगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से 12.45 बजे साधुवाली पहुंचेंगे और 12.55 से 2.20 बजे तक गाजर मंडी में आयोजित गंगनहर शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। यह अवसर ऐतिहासिक भी है, क्योंकि 5 दिसंबर 1925 को महाराजा गंगा सिंह ने गंगनहर परियोजना का शिलान्यास किया था। सौ साल बाद इसी दिन मुख्यमंत्री फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना का शिलान्यास करेंगे।