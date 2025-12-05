Indresh Upadhyay : इंद्रेश उपाध्याय की शादी की रस्में शुरू, इस खास मेहमान पर है सबकी नजर, जानिए कौन हैं अलबेली महाराज

अलबेली माधुरी शरण महाराज प्रतिष्ठित वैष्णव संत और आध्यात्मिक गुरु हैं, यह शुक सम्प्रदाय की परंपरा से जुड़े हुए हैं। उन्हें श्री शुकसम्प्रदायाचार्य और पीठाधीश्वर के रूप में जाना जाता है। वह जयपुर में स्थित सुभाष चौक के श्री सरस निकुंज के भी प्रधान पीठ हैं। अलबेली माधुरी शरण महाराज एक समर्पित भक्त हैं। यह राधा-कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। वे नृत्य सेवा के माध्यम से प्रिया-प्रीतम की आराधना करते हैं। वह खुद को 'भिखारी' बताकर कृपा की भीख मांगते हैं।