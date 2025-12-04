Rajasthan : खुशखबर, राजस्थान के छह जिलों की 19 तहसीलें अभावग्रस्त सूची से बाहर, जानिए इनके नाम

भरतपुर जिले में पूर्व घोषित 349 गांवों के स्थान पर अब 326 गांव अभावग्रस्त श्रेणी में रखे गए हैं। बूंदी जिले में संशोधन के पश्चात गांवों की संख्या 534 से बढ़कर 540 हो गई है। इसी प्रकार डीग जिले में पूर्व घोषित 58 गांवों की जगह 64 गांव और बारां जिले में 1233 गांवों के स्थान पर अब 1228 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं।