जयपुर

Rajasthan : खुशखबर, राजस्थान के छह जिलों की 19 तहसीलें अभावग्रस्त सूची से बाहर, जानिए इनके नाम

Rajasthan : खुशखबर। राजस्थान के 6 जिलों की 19 तहसीलें अभावग्रस्त सूची से बाहर हो गईं हैं। इसकी राजस्थान सरकार ने संशोधित अधिसूचना जारी की है। जानिए कौन सी तहसीलें हैं।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 04, 2025

Good News Rajasthan six districts 19 tehsils out of scarcity list know their names

सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Rajasthan : खुशखबर। राजस्थान के 6 जिलों की 19 तहसीलें अभावग्रस्त सूची से बाहर हो गईं हैं। राजस्थान सरकार से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के 6 जिलों की 19 तहसीलों में प्रभावित कृषक नहीं होने के कारण उन्हें अभावग्रस्त तहसीलों की श्रेणी से बाहर किया गया है।

संशोधित अधिसूचना में भरतपुर जिले की भुसावर, बूंदी जिले की तालेड़ा एवं बूंदी, बांसवाड़ा जिले की अम्बापुरा, बांसवाड़ा, छोटी सरवन, गांगड़तलाई एवं सज्जनगढ़ तहसीलों को अभावग्रस्त श्रेणी से हटाया गया है। इसी के साथ राजसमंद जिले की आमेट, खमनोर, देलवाड़ा, राजसमंद, कुंवारिया एवं सरदारगढ़, सलूम्बर जिले की लसाड़िया, सलूम्बर, झल्लारा एवं सराड़ा तथा हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील को अभावग्रस्त श्रेणी से हटाया गया है।

जिलों के अभावग्रस्त गांवों की संख्या में संशोधन

पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के तहत उपरोक्त जिलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा से प्रभावित होने वाले कृषकों को कृषि आदान-अनुदान वितरण की अनुमति दी गयी थी। संशोधित अधिसूचना में इन जिलों के अभावग्रस्त गांवों की संख्या में भी आवश्यक संशोधन किया गया है।

अब यह है नई स्थिति

भरतपुर जिले में पूर्व घोषित 349 गांवों के स्थान पर अब 326 गांव अभावग्रस्त श्रेणी में रखे गए हैं। बूंदी जिले में संशोधन के पश्चात गांवों की संख्या 534 से बढ़कर 540 हो गई है। इसी प्रकार डीग जिले में पूर्व घोषित 58 गांवों की जगह 64 गांव और बारां जिले में 1233 गांवों के स्थान पर अब 1228 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Assistant Professor Recruitment Exam : राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक, RPSC पर की सख्त टिप्पणी
जयपुर
Rajasthan High Court stays college education assistant professor recruitment exam makes strong remarks on RPSC

Published on:

04 Dec 2025 10:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : खुशखबर, राजस्थान के छह जिलों की 19 तहसीलें अभावग्रस्त सूची से बाहर, जानिए इनके नाम

