— जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में पर्यटकों के लिए डबल डेकर इले​क्टि्क बस चलेंगी

जयपुर में 30 और उदयपुर, जोधपुर में 10-10 बसें चलेंगी। इन बसों के रूट शहराें के पर्यटन स्थलों से जोड़े जाएंगे।

जयपुर

Vijay Sharma

Dec 28, 2025

-- जयपुर में 30, जोधपुर-उदयपुर में 10-10 बसें आएंगी, पर्यटन स्थलों से जुड़ेंगे रूट

-- आगामी छह महीने में शुरू होगा संचालन, जनवरी में होगा ट्रायल


जयपुर। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में पर्यटकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार डबल डेकर इले​क्टि्क बस चलाएगी। जयपुर में 30 और उदयपुर, जोधपुर में 10-10 बसें चलेंगी। इन बसों के रूट शहराें के पर्यटन स्थलों से जोड़े जाएंगे। बसों में एक बार टिकट लेने के बाद पूरे दिनभर सफर ​किया जा सकेगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से इन बसों के रूट जोड़े जाएंगे, ता​कि शहरों मेें आने वाले पर्यटकों की पर्यटन स्थलों तक आवाजाही आसान हो सके। आगामी छह महीने में तीनों शहरोें में इन डबल डेकर इले​क्टि्क बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। संभवत: जनवरी में बसों का ट्रायल की जाएगी। जयपुर में इन बसों का संचालन जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से किया जाएगा।दरअसल, केन्द्र की ओर से देशभर में 10 हजार इले​क्टि्क बसें दी जा रही हैं। इनमें से जयपुर को 1150 बसें मिलेंगी। इनके अतिरिक्त 50 डबल डेकर इले​क्टि्क बस तीनों शहरों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर) के लिए दी जाएंगी। पूणे में इन बसों की टे​स्टिंग पूरी हो गई है। अब शहरों में इनकी टे​स्टिंग की जाएगी।

--जयपुर में पहले भी पर्यटकों के लिए बस सेवा का संचालन
सार्वजनिक परिवहन सेवा में पहली बार डबल डेकर बसों का संचालन किया जा रहा है। हालांकि जयपुर में पर्यटकों के लिए जयपुर दर्शन नाम से जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल ) की ओर से बसों का संचालन वर्ष 2013 में किया गया। लेकिन बसों यात्रियों की कमी के चलते यह योजना फेल हो गई और बसों को बंद कर दिया गया। अब डबल डेकर बसों को शुुरू करने से पहले जेसीटीएसएल की ओर से तैयारी की जा रही है। बसों के रूट पर्यटकों की आवाजाही, ठहरने के स्थान और पर्यटक स्थानों को देखते हुए तय किए जाएंगे। जेसीटीएसएल की ओर से मुम्बई में संचालित हो रही डबल डेकर बसों की संचालन व्यवस्था का भी अध्ययन किया जा रहा है।

  • इधर.. प​ब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा, 675 इले​क्टि्क बसें और आ रहीजयपुर में प​ब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अलग से इले​क्टि्क बसों को लाने की भी तैयारी है। जयपुर में कुल 1150 बसें आएंगी। पहले चरण में 675 और दूसरे चरण में 475 बसें आएंगी। पहले चरण में बसों को लाने की पूरी तैयारी है। इसके लिए जेसीटीएसएल के बगराना और टोड़ी डिपो में चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। फरवरी तक 40 फीसदी बसें मिलेंगी। इसके बाद आने वाले छह महीने में पूरी 675 बसें आएंगी।
  • पर्यटकों को बेहतर प​ब्लिक ट्रांसपोर्ट सुुविधा देने के लिए डबल डेकर बसें आ रही हैं। जयपुर में बसों का संचालन जेसीटीएसएल की ओर से किया जाएगा। इसके लिए रूट तैयार किए जा रहे हैं। जयपुर में 30 बसें चलेंगी।
  • नारायण सिंह, एमडी जेसीटीएसएल

28 Dec 2025 06:58 pm

— जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में पर्यटकों के लिए डबल डेकर इले​क्टि्क बस चलेंगी

