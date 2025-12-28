

जयपुर। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में पर्यटकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार डबल डेकर इले​क्टि्क बस चलाएगी। जयपुर में 30 और उदयपुर, जोधपुर में 10-10 बसें चलेंगी। इन बसों के रूट शहराें के पर्यटन स्थलों से जोड़े जाएंगे। बसों में एक बार टिकट लेने के बाद पूरे दिनभर सफर ​किया जा सकेगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से इन बसों के रूट जोड़े जाएंगे, ता​कि शहरों मेें आने वाले पर्यटकों की पर्यटन स्थलों तक आवाजाही आसान हो सके। आगामी छह महीने में तीनों शहरोें में इन डबल डेकर इले​क्टि्क बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। संभवत: जनवरी में बसों का ट्रायल की जाएगी। जयपुर में इन बसों का संचालन जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से किया जाएगा।दरअसल, केन्द्र की ओर से देशभर में 10 हजार इले​क्टि्क बसें दी जा रही हैं। इनमें से जयपुर को 1150 बसें मिलेंगी। इनके अतिरिक्त 50 डबल डेकर इले​क्टि्क बस तीनों शहरों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर) के लिए दी जाएंगी। पूणे में इन बसों की टे​स्टिंग पूरी हो गई है। अब शहरों में इनकी टे​स्टिंग की जाएगी।