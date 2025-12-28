एसएमएस अस्पताल के पास जूस बेचने वाल भी एमडी ड्रग सप्लाई करता

जयपुर. मादक प्रदेश तस्करों की जड़े इतनी गहरी हैं और सप्लाई चैन लंबी है। नव वर्ष की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस की कार्रवाई कुछ शिथिल पड़ गई। वहीं बेखौफ तस्कर पर्यटकों और आमजन को मादक पदार्थ सपलाई करने में जुट गए। कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की पकड़ में आए तस्करों ने खुलासा किया था कि शहर में वे चैन सिस्टम के जरिए नशा सामग्री सप्लाई करते हैं। एसएमएस अस्पताल के पास एक जूस बेचने वाला भी एमडी ड्रग सप्लाई करता है। क्राइम ब्रांच की पकड़ में आए चंचल सोनी ने बताया कि वह अपने साथी परिचित अमित मोहन शर्मा, तरूण व प्रशांत के साथ शहर के कई बार व होटल और बस व रेलवे स्टेशन पर एमडी ड्रग की सप्लाई करता है।

गौरतलब है कि शांति नगर निवासी तरुण सिंह (23), अजमेर रोड स्थित मजदूर नगर निवासी लोकेन्द्र सिंह तथा वैशाली नगर ऑफिसर कैंपस निवासी प्रशांत शर्मा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से एमडी मैकेड्रोन क्रिस्टल रूपी ड्रग 53 ग्राम 72 मिलीग्राम और एक कार जब्त की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने चंचल सोनी सहित शहर में आधा दर्जन तस्करों को नशा सामग्री सप्लाई करना कबूला था।