Rajasthan : भरतपुर में खांसी का सिरप पीने से युवती की तबीयत बिगड़ी, परिजनों के उड़े होश, तत्काल अस्पताल में कराया भर्ती

मां शिप्रा अग्रवाल निवासी दही वाली गली ने बताया कि उनकी बेटी अनुष्का (22 वर्ष) को तीन दिन से खांसी थी। शनिवार रात भी उसकी खांसी नहीं रुकी। रात करीब तीन बजे अनुष्का ने घर में रखा पुराना खांसी का सिरप (डेक्स्ट्रोमेथॉफन) खुद ही पी लिया और सो गई। परिवार के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। सुबह सभी लोग उठ गए, लेकिन अनुष्का नहीं जागी। करीब 9 बजे उसे उठाया गया तो उसकी हालत देखकर परिजन भी हैरान रह गए। उठते ही उसे तेज चक्कर आने लगे, लगातार उल्टियां होने लगीं और शरीर में तेज दर्द की शिकायत होने लगी। परिजन तुरंत उसे नजदीकी डॉक्टर के पास ले गए।