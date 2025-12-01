Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan : भरतपुर में खांसी का सिरप पीने से युवती की तबीयत बिगड़ी, परिजनों के उड़े होश, तत्काल अस्पताल में कराया भर्ती

Rajasthan : भरतपुर में घर में रखी खांसी की दवा पीने के बाद एक युवती की तबीयत अचानक बिगड़ गई। चक्कर और उल्टियां होने पर युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 01, 2025

Rajasthan Bharatpur young girl health deteriorated drinking cough syrup family stunned and immediately hospitalized

अस्पताल में भर्ती युवती। फोटो पत्रिका

Rajasthan : घर में रखा पुराना खांसी का सिरप पीने के बाद एक युवती की तबीयत अचानक बिगड़ गई। चक्कर आने, उल्टियां होने और शरीर में दर्द की शिकायत बढ़ने पर परिजन उसे आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू किया।

मां शिप्रा अग्रवाल निवासी दही वाली गली ने बताया कि उनकी बेटी अनुष्का (22 वर्ष) को तीन दिन से खांसी थी। शनिवार रात भी उसकी खांसी नहीं रुकी। रात करीब तीन बजे अनुष्का ने घर में रखा पुराना खांसी का सिरप (डेक्स्ट्रोमेथॉफन) खुद ही पी लिया और सो गई। परिवार के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। सुबह सभी लोग उठ गए, लेकिन अनुष्का नहीं जागी। करीब 9 बजे उसे उठाया गया तो उसकी हालत देखकर परिजन भी हैरान रह गए। उठते ही उसे तेज चक्कर आने लगे, लगातार उल्टियां होने लगीं और शरीर में तेज दर्द की शिकायत होने लगी। परिजन तुरंत उसे नजदीकी डॉक्टर के पास ले गए।

डॉक्टर ने बताया, रिएक्शन की आशंका

जांच करने पर डॉक्टर ने बताया कि युवती ने देर रात खांसी की दवा पी थी, जिसके रिएक्शन की आशंका है। इसके बाद चिकित्सक ने तत्काल उसे आरबीएम अस्पताल रैफर कर दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार अनुष्का की हालत पहले से ठीक है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बिना परामर्श दवा न लें और विशेषकर पुरानी या एक्सपायरी के करीब दवाओं का उपयोग नहीं करें, क्योंकि इससे गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

मरीजों को नहीं मिल रही खांसी की दवा

सर्दी के उतार-चढ़ाव के बीच खांसी-जुकाम के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कफ सिरप की किल्लत ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। अस्पतालों में कफ सिरप नहीं मिलने पर लोग मजबूरी में मेडिकल स्टोरों से महंगी दवाइयां खरीदने को विवश हैं।

सूत्रों के अनुसार अस्पतालों में उपलब्ध कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉफन का स्टॉक तो है, लेकिन हाल ही में इस सिरप के सेवन से तबीयत बिगड़ने और मौत जैसे गंभीर मामले सामने आने के बाद सरकार ने इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। अस्पताल प्रशासन की ओर से भी स्थानीय स्तर पर नई दवा खरीदने की पहल नहीं की गई है। नतीजतन अस्पतालों में साधारण खांसी-जुकाम से लेकर बलगम वाली खांसी की दवाएं तक उपलब्ध नहीं हैं।

अस्पतालों में बुनियादी दवाएं भी उपलब्ध नहीं

हालांकि अस्पताल प्रशासन का दावा है कि अन्य कई सॉल्ट के सिरप अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे हैं। इन दिनों ओपीडी में सर्दी, बुखार, खांसी और जुकाम के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ज्यादातर मरीजों को डॉक्टर कफ सिरप की जरूरत बताते हैं, लेकिन दवा स्टॉक में नहीं होने के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कई मरीजों का कहना है कि जब अस्पतालों में बुनियादी दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं तो इलाज का भरोसा बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है।

डेक्स्ट्रोमेथॉफन सिरप है बंद

डेक्स्ट्रोमेथॉफन सिरप बंद है। अन्य सॉल्ट के कई सिरप सरकार की ओर से आ रहे हैं, जो मरीजों को दिए जा रहे हैं। यह खास सॉल्ट का सिरप ही बंद किया है। इसके विकल्प के तौर पर अन्य कई सिरप हैं।
डॉ. मनीष चौधरी, प्रभारी जिला औषधि भंडार भरतपुर

ये भी पढ़ें

SIR Update : राजस्थान में एसआइआर की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाई गई, संशोधित कार्यक्रम जारी, BLO को मिली राहत
जयपुर
Rajasthan SIR deadline extended a week revised schedule released BLO got relief

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 11:36 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan : भरतपुर में खांसी का सिरप पीने से युवती की तबीयत बिगड़ी, परिजनों के उड़े होश, तत्काल अस्पताल में कराया भर्ती

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

World AIDS Day : राजस्थान के इस जिले में अचानक बढ़ी एड्स के मरीजों की संख्या, अधिकतर युवा चपेट में, स्वास्थ्य विभाग चौंका

Rajasthan this district sudden increase number of AIDS patients mostly young people affected health department shocked
भरतपुर

Parliament Winter Session : सांसद संजना जाटव ने किया वादा, संसद में गूंजेगी भरतपुर की समस्या, जनता के खिलेंगे चेहरे

Winter Session of Parliament MP Sanjana Jatav promises Bharatpur problems will resonate in Parliament people faces will light up
भरतपुर

Rajasthan: राजस्थान में यहां सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, 87 करोड़ 10 लाख से बिछेगा सड़कों का जाल

New Road, New Road in Bharatpur, New Road in Rajasthan, Road Construction in Bharatpur, Road Construction in Rajasthan, Bharatpur News, Rajasthan News
भरतपुर

Jahangiri Darwaza : कभी था वो बयाना की शान, आज अपनी हालात पर आंसू बहा रहा जहांगीरी दरवाज़ा, पढ़ें एक रिपोर्ट

Bharatpur Hindaun Bayana State Highway historical monument Jahangiri Darwaza bad condition Today Read a report
भरतपुर

Bharatpur: हेलीकॉप्टर से आई नई दुल्हन, क्षेत्र में बना आकर्षण का केंद्र, देखने वालों की उमड़ी भीड़

Bharatpur
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.