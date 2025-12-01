Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

SIR Update : राजस्थान में एसआइआर की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाई गई, संशोधित कार्यक्रम जारी, BLO को मिली राहत

SIR Update: चुनाव आयोग ने राजस्थान में एसआइआर की समय सीमा एक सप्ताह और बढ़ा दिया है। साथ ही एसआईआर के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है। आयोग के इस कदम से बीएलओ को बड़ी राहत मिली है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 01, 2025

Rajasthan SIR deadline extended a week revised schedule released BLO got relief

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन। फोटो पत्रिका

SIR Update : चुनाव आयोग ने राजस्थान में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआइआर) की समय सीमा एक सप्ताह और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही एसआईआर के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है। चुनाव आयोग का नया आदेश 11 अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए भी मान्य है। इस कदम से बीएलओ को कुछ राहत मिली है।

पहले मतदाता सत्यापन की अंतिम तारीख 4 दिसंबर थी, जिसे अब 11 दिसंबर कर दिया गया है। 9 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट अब 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने बताया, अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।

एक सप्ताह बढ़ाकर संशोधित कार्यक्रम किया घोषित

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए प्रासंगिक तिथियों को एक सप्ताह बढ़ाकर संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें 01.01.2026 को अर्हक तिथि माना गया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार है-

1- गणना चरण- 11.12.2025 (गुरुवार) तक।
2- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन- 16.12.2025 (मंगलवार) को।
3- दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि- 16.12.2025 (मंगलवार) से 15.01.2026 (गुरुवार) तक।
4- नोटिस चरण (जारी करना, सुनवाई और सत्यापन); गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों तथा आपत्तियों का निपटान ईआरओ द्वारा साथ-साथ किया जाएगा-16.12.2025 (मंगलवार) से 07.02.2026 (शनिवार) तक।
5- मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन- 14.02.2026 (शनिवार) को किया जाएगा।

निर्धारित अवधि से पूर्व 95.9 प्रतिशत है उपलब्धि

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि प्रदेश में कुल 5 करोड़ 46 लाख 56 हजार 215 गणना प्रपत्रों में से 5 करोड़ 24 लाख से अधिक प्रपत्र ईसीआई-नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो निर्धारित अवधि से पूर्व ही 95.9 प्रतिशत उपलब्धि है। यह सफलता तकनीकी दक्षता, टीमवर्क और जिला स्तर पर सतत मॉनिटरिंग का परिणाम है।

25,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर BLO का 100 प्रतिशत कार्य पूरा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि प्रदेश के 25,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर BLO द्वारा 100 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

राजस्थान के 4 जिलों में 100 फीसदी गणना प्रपत्र हुए डिजिटाइज

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि बाड़मेर, सलूंबर बालोतरा एवं झालावाड़ जिलों में 100 प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटाइज हो चुके हैं। वहीं 15 विधानसभा क्षेत्रों खानपुर, सिवाना, डग, मनोहर थाना, भीनमाल, सलूंबर, चौहटन, पचपदरा, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़, गुड़ामालानी, झालरापाटन, बाड़ी, शिव एवं बाड़मेर में 100 प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटाइज हो चुके हैं।

ये भी पढ़ें

SIR Update : मतदाता सूची में दो जगह लिखवाया नाम तो जाना पड़ेगा जेल, निर्वाचन अधिकारी ने चेताया
चित्तौड़गढ़
Rajasthan Chittorgarh election officer warns If your name written in two places in voter list go to jail

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

SIR-BLO

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 07:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SIR Update : राजस्थान में एसआइआर की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाई गई, संशोधित कार्यक्रम जारी, BLO को मिली राहत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में 3 महीने के मासूम का अपहरण, नशे की लत और पुरानी रंजिश में उठाया बच्चा

Jaipur Crime 3-month-old baby kidnapped accused arrested
जयपुर

Jaipur News: जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी; अब इस अस्पताल में बनेगा 11 मंजिला IPD टावर, 74 करोड़ होंगे खर्च

जयपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में अब पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर का अलर्ट

cold wave alert
जयपुर

दिल्ली की युवती ने जयपुर के होटल में फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो रह गई दंग

Rajasthan Police
जयपुर

स्वास्थ्य जांच में नई क्रांति: छात्र ध्रुव के दो आविष्कार चर्चा में, हेल्थ और दवा जांच के लिए इनोवेटिव स्ट्रिप्स विकसित

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.