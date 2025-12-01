SIR Update : राजस्थान में एसआइआर की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाई गई, संशोधित कार्यक्रम जारी, BLO को मिली राहत

1- गणना चरण- 11.12.2025 (गुरुवार) तक।

2- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन- 16.12.2025 (मंगलवार) को।

3- दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि- 16.12.2025 (मंगलवार) से 15.01.2026 (गुरुवार) तक।

4- नोटिस चरण (जारी करना, सुनवाई और सत्यापन); गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों तथा आपत्तियों का निपटान ईआरओ द्वारा साथ-साथ किया जाएगा-16.12.2025 (मंगलवार) से 07.02.2026 (शनिवार) तक।

5- मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन- 14.02.2026 (शनिवार) को किया जाएगा।