SIR Update : राजस्थान में एसआइआर की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाई गई, संशोधित कार्यक्रम जारी, BLO को मिली राहत

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन। फोटो पत्रिका
SIR Update : चुनाव आयोग ने राजस्थान में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआइआर) की समय सीमा एक सप्ताह और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही एसआईआर के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है। चुनाव आयोग का नया आदेश 11 अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए भी मान्य है। इस कदम से बीएलओ को कुछ राहत मिली है।
पहले मतदाता सत्यापन की अंतिम तारीख 4 दिसंबर थी, जिसे अब 11 दिसंबर कर दिया गया है। 9 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट अब 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने बताया, अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए प्रासंगिक तिथियों को एक सप्ताह बढ़ाकर संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें 01.01.2026 को अर्हक तिथि माना गया है।
1- गणना चरण- 11.12.2025 (गुरुवार) तक।
2- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन- 16.12.2025 (मंगलवार) को।
3- दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि- 16.12.2025 (मंगलवार) से 15.01.2026 (गुरुवार) तक।
4- नोटिस चरण (जारी करना, सुनवाई और सत्यापन); गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों तथा आपत्तियों का निपटान ईआरओ द्वारा साथ-साथ किया जाएगा-16.12.2025 (मंगलवार) से 07.02.2026 (शनिवार) तक।
5- मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन- 14.02.2026 (शनिवार) को किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि प्रदेश में कुल 5 करोड़ 46 लाख 56 हजार 215 गणना प्रपत्रों में से 5 करोड़ 24 लाख से अधिक प्रपत्र ईसीआई-नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो निर्धारित अवधि से पूर्व ही 95.9 प्रतिशत उपलब्धि है। यह सफलता तकनीकी दक्षता, टीमवर्क और जिला स्तर पर सतत मॉनिटरिंग का परिणाम है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि प्रदेश के 25,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर BLO द्वारा 100 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि बाड़मेर, सलूंबर बालोतरा एवं झालावाड़ जिलों में 100 प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटाइज हो चुके हैं। वहीं 15 विधानसभा क्षेत्रों खानपुर, सिवाना, डग, मनोहर थाना, भीनमाल, सलूंबर, चौहटन, पचपदरा, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़, गुड़ामालानी, झालरापाटन, बाड़ी, शिव एवं बाड़मेर में 100 प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटाइज हो चुके हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग