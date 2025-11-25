SIR Update : मतदाता सूची में दो जगह लिखवाया नाम तो जाना पड़ेगा जेल, निर्वाचन अधिकारी ने चेताया

जिले में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले बीएलओ की संख्या बढ़कर 39 हो गई है, इसमें निबाहेड़ा के 14, चित्तौड़गढ़ के 11, कपासन के 8, बेगूं के 5 और बड़ीसादड़ी के एक बीएलओ शामिल हैं। वहीं 90 प्रतिशत से अधिक कार्य करने वाले 179 बीएलओ में निबाहेड़ा के 68, बेगूं के 35, चित्तौडगढ़ के 32, बड़ीसादड़ी के 23 और कपासन के 21 बीएलओ सम्मिलित हैं।