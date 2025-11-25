Railway News : पश्चिमी राजस्थान को मिली एक और ट्रेन, दिल्ली तक का सफर अब होगा आसान, इन शहरों को मिलेगा फायदा

नई ट्रेन जैसलमेर से शाम 5 बजे रवाना होकर जोधपुर, मेड़ता रोड, डेगाना, फुलेरा और जयपुर होते हुए सुबह साढ़े नौ बजे दिल्ली के शकूर बस्ती स्टेशन पहुंचेगी। वहीं दिल्ली से वापसी में ट्रेन संख्या 12249 शाम 5.10 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9.30 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। रास्ते में रामदेवरा, फलोदी, मारवाड़ लोहावट, ओसियां, मकराणा, कुचामन सिटी, नावा सिटी, दौसा, अलवर, रेवाड़ी, गुड़गांव व दिल्ली कैंट जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव मिलेगा। ट्रेन में 16 एलएचबी कोच लगाए जाएंगे।