जोधपुर

Railway News : पश्चिमी राजस्थान को मिली एक और ट्रेन, दिल्ली तक का सफर अब होगा आसान, इन शहरों को मिलेगा फायदा

Railway News : पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। नई जैसलमेर-शकूर बस्ती एक्सप्रेस का संचालन शुरू होने जा रहा है। इस ट्रेन से राजस्थान के इन शहरों की जनता को फायदा मिलेगा।

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 25, 2025

Western Rajasthan gets another train Jaisalmer-Shakur Basti Express Approval granted benefiting these cities

फोटो-AI

Railway News : पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। कोविड काल में बंद हुई जैसलमेर-फलोदी-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस की जगह अब उसी समय सारिणी पर नई जैसलमेर-शकूर बस्ती एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जाएगा। जिसकी रेल मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है।

अनुमान है कि इस ट्रेन का संचालन इसी माह के अंत तक शुरू हो जाएगा। यह ट्रेन जोधपुर होकर चलेगी, इससे जोधपुर के यात्रियों को दिल्ली के लिए एक और ट्रेन मिल जाएगी। इस ट्रेन से जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर और जयपुर के यात्रियों को दिल्ली तक एक बार फिर सीधे और सुगम रेल सेवा का बड़ा लाभ मिलेगा।

यह रहेगा समय

नई ट्रेन जैसलमेर से शाम 5 बजे रवाना होकर जोधपुर, मेड़ता रोड, डेगाना, फुलेरा और जयपुर होते हुए सुबह साढ़े नौ बजे दिल्ली के शकूर बस्ती स्टेशन पहुंचेगी। वहीं दिल्ली से वापसी में ट्रेन संख्या 12249 शाम 5.10 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9.30 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। रास्ते में रामदेवरा, फलोदी, मारवाड़ लोहावट, ओसियां, मकराणा, कुचामन सिटी, नावा सिटी, दौसा, अलवर, रेवाड़ी, गुड़गांव व दिल्ली कैंट जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव मिलेगा। ट्रेन में 16 एलएचबी कोच लगाए जाएंगे।

पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

दिल्ली से प्रतिदिन सीधी ट्रेन संचालित होने से जोधपुर-जैसलमेर आने वाले घरेलू व विदेशी पर्यटकों की संख्या में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी। ट्रेवल एजेंसियों और होटल व्यवसायियों ने भी उम्मीद जताई है कि ट्रेनों की नियमितता से पर्यटन सीजन और मजबूत होगा।

उद्योग और व्यापार को भी राहत

जोधपुर के आस-पास व फलोदी, ओसियां, मेड़ता और डेगाना जैसे इलाकों में नमक, कृषि उत्पाद, पशुपालन आधारित उद्योग तथा छोटे-छोटे व्यापारियों की आवाजाही दिल्ली और जयपुर के बाजारों पर निर्भर है। इंटरसिटी बंद होने से व्यापारी वर्ग को रोडवेज और निजी बसों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो समय और लागत दोनों के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहा। नई ट्रेन से व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी।

लंबे इंतजार के बाद मिली सफलता

इंटरसिटी बंद होने के बाद से लगातार इसके पुन: संचालन की मांग उठती रही। आमजन के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों ने भी ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे से संवाद किया। राजस्थान पत्रिका ने भी समय-समय पर इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद रेलवे ने पुराने रूट पर नई ट्रेन सेवा को मंजूरी दी है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक कोचिंग विवेक कुमार सिन्हा ने जैसलमेर-शकूर बस्ती एक्सप्रेस का शेड्यूल जारी किया है।

एक और विकल्प मिलेगा

इस ट्रेन से पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों को दिल्ली तक के लिए एक और विकल्प मिलेगा।
विकास खेड़ा, सीनियर डीसीएम, जोधपुर रेल मण्डल

