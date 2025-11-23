Rajasthan Marriage : प्री-वेडिंग शूट और डीजे पर रोक, इन 6 समाज ने लिए कई और बड़े फैसले

Rajasthan Marriage : दिनों-दिन बढ़ती महंगाई और एक दूसरे की होड़ में शादी समारोह में फिजूलखर्ची को रोकने के लिए शहर के प्रमुख समाजों ने पहल की है। कुप्रथाओं पर रोक के बाद मीणा, जांगिड़, अग्रवाल, राजपूत, माली व यादव समाज की ओर से सादगीपूर्वक आयोजन करने का निर्णय लिया है। समाज की बैठकों में समझाइश के साथ ही समाजजन को जागरूक करने की भी तैयारी है। पदाधिकारियों की ओर से फिजूलखर्च की राशि को जरूरतमंदों की मदद या समाज के उत्थान के लिए काम में लेने का भी आह्वान किया जा रहा है।