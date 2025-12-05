Jaipur: आज होगा विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में कार्यक्रम, मित्र, परिवारजन और टीचर्स भी करेंगे शिरकत

विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे (फोटो: पत्रिका)
Program In Memory Of Advertising Legend Piyush Pandey: विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में शुक्रवार को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रजेंटेशन के माध्यम से पीयूष पांडे के जीवन के संस्मरण, उनके विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को दिखाया जाएगा।
साथ ही उनके जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बातचीत भी होगी। यह कार्यक्रम शाम 4 से बजे से शुरू होगा। इसमें पांडे के मित्र, परिवारजन, टीचर्स आदि शिरकत करेंगे।
‘दो बूंद जिंदगी की’, ‘कुछ मीठा हो जाए’, ‘अबकी बार मोदी सरकार’, ‘दम लगा के हइसा’ जैसी यादगार लाइनों के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का जन्म राजस्थान के जयपुर जिले में हुआ था। यहीं के सेंट जेवियर स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की।
पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे भारत के ‘एडमैन’ के रूप में भी जाने जाते हैं। युवावस्था में उन्होंने राजस्थान की रणजी टीम के लिए क्रिकेट भी खेला था। क्रिकेट के मैदान से शुरू हुआ उनका सफर विज्ञापन की दुनिया तक ले गया, जहां उन्होंने अपनी असली पहचान बनाई।
