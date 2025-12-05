Jaipur: आज होगा विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में कार्यक्रम, मित्र, परिवारजन और टीचर्स भी करेंगे शिरकत

Program In Memory Of Advertising Legend Piyush Pandey: विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में शुक्रवार को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रजेंटेशन के माध्यम से पीयूष पांडे के जीवन के संस्मरण, उनके विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को दिखाया जाएगा।