5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: आज होगा विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में कार्यक्रम, मित्र, परिवारजन और टीचर्स भी करेंगे शिरकत

Indian Adman Piyush Pandey: जयपुर में शुक्रवार को विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 05, 2025

Indian-Adman-Piyush-Pandey

विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे (फोटो: पत्रिका)

Program In Memory Of Advertising Legend Piyush Pandey: विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में शुक्रवार को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रजेंटेशन के माध्यम से पीयूष पांडे के जीवन के संस्मरण, उनके विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को दिखाया जाएगा।

साथ ही उनके जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बातचीत भी होगी। यह कार्यक्रम शाम 4 से बजे से शुरू होगा। इसमें पांडे के मित्र, परिवारजन, टीचर्स आदि शिरकत करेंगे।

जयपुर में ही हुआ था जन्म

‘दो बूंद जिंदगी की’, ‘कुछ मीठा हो जाए’, ‘अबकी बार मोदी सरकार’, ‘दम लगा के हइसा’ जैसी यादगार लाइनों के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का जन्म राजस्थान के जयपुर जिले में हुआ था। यहीं के सेंट जेवियर स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की।

पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे भारत के ‘एडमैन’ के रूप में भी जाने जाते हैं। युवावस्था में उन्होंने राजस्थान की रणजी टीम के लिए क्रिकेट भी खेला था। क्रिकेट के मैदान से शुरू हुआ उनका सफर विज्ञापन की दुनिया तक ले गया, जहां उन्होंने अपनी असली पहचान बनाई।

ये भी पढ़ें

भारत के ‘एडमैन’ पीयूष पांडे का निधन, जयपुर से था गहरा लगाव; 2014 में दिया था ये राजनीतिक नारा
जयपुर
Piyush Pandey passes away

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 12:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: आज होगा विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में कार्यक्रम, मित्र, परिवारजन और टीचर्स भी करेंगे शिरकत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Live-in Relationships : लिव-इन में रह सकते हैं बालिग युवक-युवती, राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Rajasthan High Court Big Decision Adult boys and girls can live in live-in relationships with mutual consent
जयपुर

Jaipur: फिल्मी स्टाइल में कट मारकर बाइक रोकी, सड़क पर गिरी नोटों की गड्डी ले भागे युवक

जयपुर

राजस्थान में 3 दिन में तीसरी धमकी, अब हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप; सभी सुनवाई स्थगित

Rajasthan-High-Court-bomb-threat
जयपुर

बड़े होकर क्या बनेंगे… कक्षा 9-12 के बच्चों की करियर टेंशन खत्म…सरकार का कैरियर एप देगा सलाह, 1500 से अधिक विकल्प

जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट को एक महीने में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.