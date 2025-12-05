5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: फिल्मी स्टाइल में कट मारकर बाइक रोकी, सड़क पर गिरी नोटों की गड्डी ले भागे युवक

जयपुर में फिल्मी स्टाइल में बाइक पर सवार दो युवकों ने पहले तो पहले तो कट मारकर बाइक रोकी और सड़क पर गिरी नोटों की गड्डी को लेकर भाग छूटे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 05, 2025

बजाज नगर पुलिस स्टेशन, फाइल फोटो

जयपुर में फिल्मी स्टाइल में हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। बाइक पर सवार दो युवकों ने पहले तो पहले तो कट मारकर बाइक रोकी और सड़क पर गिरी नोटों की गड्डी को लेकर भाग छूटे। सड़क पार करते वक्त दो युवतियों के हाथ से नोटों की गड्डी गिर गई जिसे देखकर युवकों ने मौके का फायदा उठाया और गड्डी लेकर भाग छूटे।

अचानक हुई घटना से लोग सन्न

जयपुर में शादी समारोह में शामिल होने आई दो युवतियां टोंक फाटक इलाके में बरकत नगर बाजार से गुजर रही थी। सड़क पार करने के दौरान एक युवती के हाथ से नोटों की गड्डी सड़क पर गिर गई। इसका युवती को पता नहीं चला लेकिन पीछेबाइक पर आ रहे दो युवकों की पैनी नजर ने नोटों की गड्डी को सड़क पर गिरते देख लिया और उनकी नियत खराब हो गई। बाइक सवार युवकों ने अचानक सड़क पर लहराकर कट मारा और बाइक रोक ली।

पीछे बाइक पर बैठे दूसरे युवक ने कूदकर सड़क पर गिरी नोटों की गड्डी को उठा लिया। इससे पहले की कोई कुछ समझ पाता दोनों युवक बाइक पर भागने लगे। जैसे ही युवतियों ने अपने नोटों को संभाला तो नहीं मिलने पर वे चिल्लाने लगी और बाइक सवार को पकड़ने के लिए दौड़ी। घटना से बाजार में सनसनी फैल गई।

बाइक सवार को पकड़ने की कोशिश नाकाम

नोटों की ग​ड्डी सड़क पर गिरने और उसके बाद मची अफरा तफरी में जब युवतियों को गड्डी खुद की होने का पता चला तो उन्होने दौड़कर बाइक सवार युवक को पकड़ने की कोशिश की लेकिन बाइक सवार मौके से भागने में सफल रहे। मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और दोनों युवतियां रोने लगी।

घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद

बरकत नगर बाजार में दिनदहाड़े हुई घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर बजाज नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची ने बरकत नगर बाजार में दुकानदारों और मौके पर मौजूद लोगों से घटना की तस्दीक कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार युवकों की तलाश शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Dec 2025 01:33 pm

Published on:

05 Dec 2025 01:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: फिल्मी स्टाइल में कट मारकर बाइक रोकी, सड़क पर गिरी नोटों की गड्डी ले भागे युवक

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Live-in Relationships : लिव-इन में रह सकते हैं बालिग युवक-युवती, राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Rajasthan High Court Big Decision Adult boys and girls can live in live-in relationships with mutual consent
जयपुर

राजस्थान में 3 दिन में तीसरी धमकी, अब हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप; सभी सुनवाई स्थगित

Rajasthan-High-Court-bomb-threat
जयपुर

Jaipur: आज होगा विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में कार्यक्रम, मित्र, परिवारजन और टीचर्स भी करेंगे शिरकत

Indian-Adman-Piyush-Pandey
जयपुर

बड़े होकर क्या बनेंगे… कक्षा 9-12 के बच्चों की करियर टेंशन खत्म…सरकार का कैरियर एप देगा सलाह, 1500 से अधिक विकल्प

जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट को एक महीने में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.