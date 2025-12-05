Jaipur: फिल्मी स्टाइल में कट मारकर बाइक रोकी, सड़क पर गिरी नोटों की गड्डी ले भागे युवक

बजाज नगर पुलिस स्टेशन, फाइल फोटो
जयपुर में फिल्मी स्टाइल में हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। बाइक पर सवार दो युवकों ने पहले तो पहले तो कट मारकर बाइक रोकी और सड़क पर गिरी नोटों की गड्डी को लेकर भाग छूटे। सड़क पार करते वक्त दो युवतियों के हाथ से नोटों की गड्डी गिर गई जिसे देखकर युवकों ने मौके का फायदा उठाया और गड्डी लेकर भाग छूटे।
जयपुर में शादी समारोह में शामिल होने आई दो युवतियां टोंक फाटक इलाके में बरकत नगर बाजार से गुजर रही थी। सड़क पार करने के दौरान एक युवती के हाथ से नोटों की गड्डी सड़क पर गिर गई। इसका युवती को पता नहीं चला लेकिन पीछेबाइक पर आ रहे दो युवकों की पैनी नजर ने नोटों की गड्डी को सड़क पर गिरते देख लिया और उनकी नियत खराब हो गई। बाइक सवार युवकों ने अचानक सड़क पर लहराकर कट मारा और बाइक रोक ली।
पीछे बाइक पर बैठे दूसरे युवक ने कूदकर सड़क पर गिरी नोटों की गड्डी को उठा लिया। इससे पहले की कोई कुछ समझ पाता दोनों युवक बाइक पर भागने लगे। जैसे ही युवतियों ने अपने नोटों को संभाला तो नहीं मिलने पर वे चिल्लाने लगी और बाइक सवार को पकड़ने के लिए दौड़ी। घटना से बाजार में सनसनी फैल गई।
नोटों की गड्डी सड़क पर गिरने और उसके बाद मची अफरा तफरी में जब युवतियों को गड्डी खुद की होने का पता चला तो उन्होने दौड़कर बाइक सवार युवक को पकड़ने की कोशिश की लेकिन बाइक सवार मौके से भागने में सफल रहे। मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और दोनों युवतियां रोने लगी।
बरकत नगर बाजार में दिनदहाड़े हुई घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर बजाज नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची ने बरकत नगर बाजार में दुकानदारों और मौके पर मौजूद लोगों से घटना की तस्दीक कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार युवकों की तलाश शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग