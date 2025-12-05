Jaipur: फिल्मी स्टाइल में कट मारकर बाइक रोकी, सड़क पर गिरी नोटों की गड्डी ले भागे युवक

जयपुर में शादी समारोह में शामिल होने आई दो युवतियां टोंक फाटक इलाके में बरकत नगर बाजार से गुजर रही थी। सड़क पार करने के दौरान एक युवती के हाथ से नोटों की गड्डी सड़क पर गिर गई। इसका युवती को पता नहीं चला लेकिन पीछेबाइक पर आ रहे दो युवकों की पैनी नजर ने नोटों की गड्डी को सड़क पर गिरते देख लिया और उनकी नियत खराब हो गई। बाइक सवार युवकों ने अचानक सड़क पर लहराकर कट मारा और बाइक रोक ली।