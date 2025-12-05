राजस्थान में 3 दिन में तीसरी धमकी, अब हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप; सभी सुनवाई स्थगित

राजस्थान में तीन दिन में तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले बुधवार को जयपुर कलक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि, तीन घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। गुरुवार को भी अजमेर कलक्ट्रेट और गरीब नवाज की दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी का ई-मेल मिला था। हालांकि, दोनों जगह करीब ढाई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली थी।