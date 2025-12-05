5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट को एक महीने में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी

Bomb Threat: प्राप्त जानकारी के अनुसार यह धमकी भरा मेल रजिस्ट्रार के यहाँ आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 05, 2025

कोर्ट परिसर में तैनात पुलिस दल और अदालतों से बाहर आए वकील, फोटो - पत्रिका

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। यह धमकी एक ईमेल के जरिए हाई कोर्ट प्रशासन को भेजी गई है, जिससे पुलिस प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड में आ गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक महीने के भीतर यह दूसरी बार है जब हाई कोर्ट को इस तरह का थ्रेट मेल मिला है।

बीते दिनों 31 अक्टूबर को भी हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब 5 दिसंबर को फिर से धमकी भरा मेल आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह धमकी भरा मेल रजिस्ट्रार के यहाँ आया है।

धमकी मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन तुरंत हरकत में आया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं और हाईकोर्ट परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को खाली कराया जा रहा है और संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की जा रही है। आज होने वाली तमाम सुनवाई को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: लीगल-वीगल सब यहीं धरा रह जाएगा… धमकाने वाले SHO निलंबित, पुलिस कमिश्नर तलब, कोर्ट ने कहा ‘सॉफ्ट स्किल’ ट्रेनिंग दें
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 11:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान हाईकोर्ट को एक महीने में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़े होकर क्या बनेंगे… कक्षा 9-12 के बच्चों की करियर टेंशन खत्म…सरकार का कैरियर एप देगा सलाह, 1500 से अधिक विकल्प

जयपुर

राजस्थान में सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री पर रोक के आदेश से विवाद, वकीलों की हड़ताल से करोड़ों के राजस्व का नुकसान

lawyers-strike
जयपुर

Indresh Upadhyay : इंद्रेश उपाध्याय की शादी की रस्में शुरू, इस खास मेहमान पर है सबकी नजर, जानिए कौन हैं अलबेली महाराज

Indresh Upadhyay Shipra Marriage rituals start all eyes are on this special guest find out who is Albeli Maharaj
जयपुर

Rajasthan Weather Update: सर्दी के डबल अटैक से खेतों में जमी बर्फ की चादर, 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से कम

जयपुर

जयपुर हादसा: पारस की सांसें छीनने वाली भव्या थाने से ही जमानत पर रिहा, पहले भी हुए ऐसे जुर्म…तो धाराओं का खेल अलग क्यों?

Jaipur Accident
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.