राजस्थान हाईकोर्ट को एक महीने में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी

कोर्ट परिसर में तैनात पुलिस दल और अदालतों से बाहर आए वकील, फोटो - पत्रिका
Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। यह धमकी एक ईमेल के जरिए हाई कोर्ट प्रशासन को भेजी गई है, जिससे पुलिस प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड में आ गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक महीने के भीतर यह दूसरी बार है जब हाई कोर्ट को इस तरह का थ्रेट मेल मिला है।
बीते दिनों 31 अक्टूबर को भी हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब 5 दिसंबर को फिर से धमकी भरा मेल आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह धमकी भरा मेल रजिस्ट्रार के यहाँ आया है।
धमकी मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन तुरंत हरकत में आया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं और हाईकोर्ट परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को खाली कराया जा रहा है और संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की जा रही है। आज होने वाली तमाम सुनवाई को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।
