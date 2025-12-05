राजस्थान हाईकोर्ट को एक महीने में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी

धमकी मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन तुरंत हरकत में आया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं और हाईकोर्ट परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को खाली कराया जा रहा है और संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की जा रही है। आज होने वाली तमाम सुनवाई को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।