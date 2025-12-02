Jodhpur: लीगल-वीगल सब यहीं धरा रह जाएगा… धमकाने वाले SHO निलंबित, पुलिस कमिश्नर तलब, कोर्ट ने कहा ‘सॉफ्ट स्किल’ ट्रेनिंग दें

यह विवाद तब शुरू हुआ जब वकील भरतसिंह राठौड़ ने पुलिस स्टेशन में बिना यूनिफॉर्म (वर्दी) के मौजूद अधिकारी से पूछताछ की कार्यवाही पर सवाल उठाया। जवाब में, थानाधिकारी हमीरसिंह कथित तौर पर भड़क गए और वकील को धारा 151 (शांति भंग) में बंद करने की धमकी देते हुए कहा, "वकील है तो क्या हुआ, अभी 151 में बंद कर दूंगा। सारी वकालत निकल जाएगी।" उनकी पत्नी, महिला वकील पूजा कंवर, ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने कथित तौर पर उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया और 'लीगल-वीगल सब यहीं धरा रह जाएगा' कहते हुए दोनों को बाहर निकालने का आदेश दिया।