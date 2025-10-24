हर घर की आवाज से ग्लोबल ब्रांड तक: भारतीय विज्ञापन जगत के लीजेंड पीयूष पांडे का ‘राजस्थान पत्रिका’ से था खास जुड़ाव

Piyush Pandey: भारतीय विज्ञापन की दुनिया के अनमोल रत्न पीयूष पांडे जी ने 23 अक्टूबर, दिन गुरवार को 70 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। पीयूष पांडे 40 वर्षों से ज्यादा समय तक 'ओगिल्वी इंडिया' जो एक फेमस भारतीय विज्ञापन एजेंसी है के साथ जुड़े रहे। पीयूष पांडे के अंदर रचनात्मकता और उपभोक्ता की जरुरत को भलीभांति समझने का एक अनोखा हुनर था। वो अपने देसी अंदाज से लोगों के जुड़ते थे। अपनी अनूठी प्रतिभा का इस्तेमाल करके उन्होंने भारतीय विज्ञापनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। पीयूष पांडे का व्यक्तित्व भी कमाल का था। अपनी दमदार आवाज और हिंदी भाषा के ज्ञान से उन्होंने विज्ञापन जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी।