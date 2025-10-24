Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

हर घर की आवाज से ग्लोबल ब्रांड तक: भारतीय विज्ञापन जगत के लीजेंड पीयूष पांडे का ‘राजस्थान पत्रिका’ से था खास जुड़ाव

Piyush Pandey: भारतीय विज्ञापन की दुनिया के अनमोल रत्न पीयूष पांडे ने 23 अक्टूबर को 70 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। पीयूष पांडे का राजस्थान के प्रतिष्ठित और लोकप्रिय अखबार राजस्थान पत्रिका से बहुत गहरा नाता रहा है। पीयूष पांडे के एक करीबी व्यक्ति ने उनके बारे में पत्रिका टीम से बात की।

3 min read

जयपुर

image

Rashi Sharma

Oct 24, 2025

Ad Guru Piyush Pandey Shares A Great Connection With Patrika Group

पत्रिका समूह से पीयूष पांडे का था गहरा संबंध। (फोटो डिजाइन: पत्रिका)

Piyush Pandey: भारतीय विज्ञापन की दुनिया के अनमोल रत्न पीयूष पांडे जी ने 23 अक्टूबर, दिन गुरवार को 70 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। पीयूष पांडे 40 वर्षों से ज्यादा समय तक 'ओगिल्वी इंडिया' जो एक फेमस भारतीय विज्ञापन एजेंसी है के साथ जुड़े रहे। पीयूष पांडे के अंदर रचनात्मकता और उपभोक्ता की जरुरत को भलीभांति समझने का एक अनोखा हुनर था। वो अपने देसी अंदाज से लोगों के जुड़ते थे। अपनी अनूठी प्रतिभा का इस्तेमाल करके उन्होंने भारतीय विज्ञापनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। पीयूष पांडे का व्यक्तित्व भी कमाल का था। अपनी दमदार आवाज और हिंदी भाषा के ज्ञान से उन्होंने विज्ञापन जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी।

राजस्थान पत्रिका से रहा गहरा संबंध

जयपुर के सेंट जेवियर्स से पढ़ाई करने वाले पीयूष पांडे का राजस्थान के प्रतिष्ठित और लोकप्रिय अखबार राजस्थान पत्रिका से बहुत गहरा नाता रहा है। पीयूष पांडे के एक करीबी व्यक्ति ने उनके बारे में पत्रिका टीम से बात की। उन्होंने बताया, "पत्रिका के संस्थापक स्वर्गीय कर्पूरचंद कुलिश जी का पीयूष पांडे (जब वो बच्चे थे) के घर आना-जाना लगा रहता था। ये उनके बचपन की सबसे सुनहरी यादों में से एक थी। वहीं, पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठरी और उनके बेटों सिद्धार्थ कोठरी-निहार कोठरी के साथ भी घनिष्ठ संबंध थे। वो गुलाब जी भाईसाहब का बहुत आदर-सम्मान करते थे।"

राजस्थान पत्रिका के प्रतिष्ठित पुरस्कार के थे ज्यूरी मेंबर

राजस्थान पत्रिका द्वारा विज्ञापन जगत के नए उभरते हुए चेहरों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार 'कंसर्न्ड कम्युनिकेटर अवॉर्ड' में पीयूष पांडे बतौर जज भाग लेते थे। वो इस क्षेत्र के हर युवा को बहुत प्रोत्साहित करते थे और उनका सपोर्ट भी करते थे। हर साल वो इस पुरस्कार समारोह का हिस्सा बनते थे।राजस्थान पत्रिका के लिए उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।

राजस्थान पत्रिका के साथ की थी अपनी किताब का लॉन्च

पीयूष पांडेय ने एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम था 'Pandeymonium'। इस किताब में उन्होंने एडवर्टाइजिंग पर अपने अनुभवों को शेयर किया था। बता दें कि उन्होंने अपनी इस किताब का लॉन्च राजस्थान पत्रिका और एक पेंग्विन के साथ किया था।

स्मृति वन में माता-पिता की याद में लगाए थे पौधे

इसके साथ ही उनके करीबी ने बताया कि पीयूष पांडे और उनकी बहन तृप्ति पांडे ने राजस्थान पत्रिका के स्मृति वन में अपने माता-पिता की याद में पौधरोपण भी किया था। जयपुर के रहने वाले पीयूष पांडे का यहां की धरोहरों के प्रति प्रेम अटूट था।

परिवार से मिली रचनात्मक सोच की विरासत

राजस्थान की धरती जयपुर में जन्म लेने वाले पीयूष पांडे बचपन से ही रचनात्मक कार्यों में रूचि रखते थे। उनके परिवार में भाई, बहन सभी बहुत क्रिएटिव थे। आपको बता दें कि उनके भाई प्रसून पांडे बड़े होकर मशहूर फिल्म निर्देशक बने और बहन इला अरुण ने फिल्मों में एक गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। जबकि उनकी बहन तृप्ति पांडे आज भी उनके जयपुर वाले घर में ही रहती हैं।

हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ रखने वाले पीयूष पांडे ने 'चल मेरी लूना' और 'क्या स्वाद है जिंदगी में', जैसी ऑल टाइम हिट कैचलाइन्स दीं, जो बच्चे-बूढ़े हर उम्र वर्ग के लोगों की जुबान पर रहती हैं। इसके अलावा उन्होंने 'अबकी बार मोदी सरकार' जैसे नारे भी लिखे थे। पीयूष पांडे ने न सिर्फ विज्ञापन जगत में, बल्कि युवा पीढ़ी को भी प्रेरित किया। 2018 में उन्हें और उनके भाई प्रसून को रचनात्मक उपलब्धियों के लिए Cannes Lions का प्रतिष्ठित St. Marks Award मिला।

ये भी पढ़ें

फिल्मी दुनिया के वो पीले पन्ने…, देवयानी और उनकी पीत पत्रकारिता की अनसुनी कहानी
Patrika Special News
The Devi Of Yellow Journalism - Devyani Chaubal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

Updated on:

24 Oct 2025 05:19 pm

Published on:

24 Oct 2025 04:51 pm

Hindi News / Patrika Special / हर घर की आवाज से ग्लोबल ब्रांड तक: भारतीय विज्ञापन जगत के लीजेंड पीयूष पांडे का ‘राजस्थान पत्रिका’ से था खास जुड़ाव

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Bastar Hulki Dance: परंपरा की थाप पर थिरकता बस्तर… हुलकी नृत्य बना सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक

Bastar Hulki Dance (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

EU की रूस की फ्रीज संपत्तियों पर नजर, यूक्रेन की मदद होने से भारत पर क्या पड़ेगा असर

Russian Frozen Assets
Patrika Special News

फिल्मी दुनिया के वो पीले पन्ने…, देवयानी और उनकी पीत पत्रकारिता की अनसुनी कहानी

The Devi Of Yellow Journalism - Devyani Chaubal
Patrika Special News

कर्पूरी ग्राम से PM मोदी फूकेंगे चुनावी शंखनाद, क्या है BJP का प्लान, बिहार की राजनीति में कर्पूरी होने के मयाने क्या?

PM Modi
Patrika Special News

Women’s World Cup 2025: सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया लेकिन हो गई ये गलती, अब मुश्किल हुआ फाइनल खेलना

ICC Women's World Cup 2025
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.