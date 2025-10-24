फिल्मी दुनिया के वो पीले पन्ने…, देवयानी और उनकी पीत पत्रकारिता की अनसुनी कहानी

सत्तर और अस्सी का दौर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पीत पत्रकारिता का माना जाता था। इसकी शुरुआत हुई थी एक प्रसिद्ध अंग्रेजी फिल्म पत्रिका से। जिसके शुरुआती पन्ने मटमैले पीले से होते थे, जिन पर छपा होता था एक से बढ़ कर एक चौंकाने वाली खबरें। सितारों के अफेयर, उनके घर के अंदर की बातें, उनकी हवस और ऊटपटांग हसरतों के किस्से। इन खबरों को लिखने में सबसे आगे थीं देवी नाम से प्रसिद्ध गॉसिप पत्रकार देवयानी चौबाल। देवयानी खुद एक खूबसूरत हस्ती थीं, गोरी, लंबी, कद्दावर शख्सीयत। अपनी जवानी में वे खुद एक हीरोइन या मॉडल से कम नहीं लगती थीं। देवयानी के परिवार में पुलिस कमिश्नर भी थे और दूसरे बड़े अधिकारी भी। इन सबके बीच पता नहीं कैसे देवयानी को फिल्मों का चस्का चढ़ गया। वो कॉलेज में ही थीं कि दिलीप कुमार की 1958 में आई फिल्म मधुमती देख कर उन्हें दिल दे बैठी। तय कर लिया कि उन्हें काम तो उन्हीं के साथ करना है। दिलीप कुमार से मिलने का कोई जरिया नहीं था। सो देवयानी ने उस समय का फिल्मी अखबार स्क्रीन जॉइन कर लिया। यहां आ कर उन्हें और दूसरों को भी इस बात का अहसास हुआ कि वो जिस तरह की पत्रकारिता करना चाहती हैं, उसके लिए गॉसिप से रगी-पगी कोई पत्रिका चाहिए।