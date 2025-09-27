जब शोमैन राज कपूर ने पहली ही फिल्म में कर दी अपनी पसंदीदा लड़की की डिमांड, जानें कौन थी वो

भारतीय सिनेमा को 'आवारा' (1951), 'श्री 420' (1955), 'संगम' (1964), 'मेरा नाम जोकर' (1970), और 'बॉबी' (1973) जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मे देने वाले राज कपूर के फिल्मी करियर की शुरुआत आसान नहीं रही थी। राज कपूर को किदार शर्मा ने उनके थर्ड असिस्टेंट के रूप में शुरुआत में काम दे दिया। जब वो क्लैप स्लेट पकडे़ रहते तो उनका ध्यान कैमरा के लेंस में अपने बाल संवारने में लगा रहता। शर्मा ने गुस्से में कई बार चेतावनी दी। इतनी बार चेतावनी देने के बाद एक दिन जब उनके सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने राज कपूर को बुलाकर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ से राज के गाल पर हथेली का निशान छप गया। राज बिना कुछ कहे मुस्कुरा कर वहां से चल दिए। इन सब के दौरान किदार शर्मा को एहसास हुआ कि राज कपूर में अभिनय का टैलेंट है। शर्मा ने राज को इस बारे में बताया। राज रो पडे़ और उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि 'मैं तो बेकार हूं। मैंने आपकी फिल्म में काम किया तो आपकी फिल्म बर्बाद हो जाएगी आप मेरे साथ इतना अच्छा मत करो, मुझे इस फिल्म का हीरो मत बनाइये'। किदार शर्मा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि तुम ये कर सकते हो। आखिरकार वो मान गये और इस तरह से राज कपूर ने फिल्मो में मुख्य अभिनेता के तौर पर काम शुरू किया।