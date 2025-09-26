नकली नाम से की 100 फिल्में, बॉलीवुड में नहीं चला सिक्का तो इस देश में करने लगे काम, जानें कौन है ये फेमस एक्टर

Chunky Pandey Birthday: एक ऐसे एक्टर जो बॉलीवुड को चंद ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद रिजेक्शन लिस्ट में आया गया थ। विलेन के साथ कॉमेडी दोनों ही रोल में ये एक्टर अपनी जान फूंक देता था। इन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम बदलकर एंट्री मारी थी, और सुपरहिट फिल्में दी थी। जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि चंकी पांडे हैं। चंकी पांडे आज अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं। चंकी पांडे से जुड़े कई राज हैं जो लोगों को नहीं पता है। क्या आपको पता है उन्होंने नकली नाम के साथ 100 फिल्मों में काम किया है, नहीं ना? तो आइए आपको ये क्या किस्सा है बताते हैं।
फिल्म इंडस्ट्री को चंकी पांडे ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी है। चंकी पांडे का असली नाम सुयश पांडे है। उन्होंने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम बदलकर 'चंकी' रख लिया था। उन्होंने 1987 में फिल्म 'आग ही आग' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी कुछ फिल्में तो हिट हुईं, लेकिन कुछ समय बाद उनका करियर ढलान पर जाने लगा। बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना कम हो गया।
चंकी पांडे ने अपने करियर को गिरता देख बांग्लादेश की तरफ रुख कर लिया और वहां की इंडस्ट्री में काम करने लगे। वहां उन्होंने न सिर्फ काम किया, बल्कि वह इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें 'बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन' कहने लगे थे। वहां उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और जबरदस्त सफलता हासिल की। बांग्लादेश में उनकी फिल्में जैसे 'स्वामी केनो बॉलीवुड में 'साइड रोल' से की वापसीआसामी' और 'बेश कोरेची प्रेम कोरेची' सुपरहिट साबित हुईं।
कई सालों तक बांग्लादेशी फिल्मों में काम करने के बाद चंकी पांडे ने बॉलीवुड में वापसी की। इस बार वह लीड हीरो के बजाय कॉमेडी फिल्मों में साइड रोल करते नजर आने लगे। अपनी कॉमिक टाइमिंग से उन्होंने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया। हाल ही में वह फिल्म 'हाउसफुल 5' में भी नजर आए हैं। चंकी पांडे का बॉलीवुड से बांग्लादेश और फिर वापस बॉलीवुड तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है।