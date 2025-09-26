नकली नाम से की 100 फिल्में, बॉलीवुड में नहीं चला सिक्का तो इस देश में करने लगे काम, जानें कौन है ये फेमस एक्टर

Chunky Pandey Birthday: एक ऐसे एक्टर जो बॉलीवुड को चंद ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद रिजेक्शन लिस्ट में आया गया थ। विलेन के साथ कॉमेडी दोनों ही रोल में ये एक्टर अपनी जान फूंक देता था। इन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम बदलकर एंट्री मारी थी, और सुपरहिट फिल्में दी थी। जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि चंकी पांडे हैं। चंकी पांडे आज अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं। चंकी पांडे से जुड़े कई राज हैं जो लोगों को नहीं पता है। क्या आपको पता है उन्होंने नकली नाम के साथ 100 फिल्मों में काम किया है, नहीं ना? तो आइए आपको ये क्या किस्सा है बताते हैं।