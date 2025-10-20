‘तुम अपना बुढ़ापा नहीं देख पाओगे’ एक साधू की ऐसी भविष्यवाणी सुन…, ये एक्टर जवानी में निभाने लगा था बूढ़ों के किरदार

एक्ट्रेस तबस्सुम ने भी एक इंटरव्यू में संजीव कुमार जी से जुड़ा एक किस्सा बताया था। उससे पहले आपको बता दें कि संजीव कुमार और तबस्सुम जी ने 1954 में आई फिल्म 'अलीबाबा और 40 चोर' में एक साथ काम किया था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार, एक इंटरव्यू के दौरान तबस्सुम ने बताया था कि, 'एक साधु महाराज ने संजीव कुमार का हाथ देखकर बताया था कि वो कभी अपना बुढ़ापा नहीं देख पाएंगे, बुढ़ापा आने से पहले ही उनकी मौत हो जायेगी। इसी डर के कारण उन्होंने कभी शादी तो नहीं की। उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे को गोद ले लिया। वो कहते हैं ना कि मौत कोई टाल नहीं सकता, शायद इसीलिए इतना सब कुछ पता होने के बाद भी वो मौत से नहीं बच पाए और 47 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक आने से संजीव कुमार की मृत्यु हो गई थी।