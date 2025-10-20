‘तुम अपना बुढ़ापा नहीं देख पाओगे’ एक साधू की ऐसी भविष्यवाणी सुन…, ये एक्टर जवानी में निभाने लगा था बूढ़ों के किरदार

संजीव कुमार की फोटोज। (फोटो सोर्स: X)
Bollywood Actor Sanjeev Kumar: हिंदी सिनेमा में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका दमदार अभिनय, व्यक्तित्व और कहानी मिलकर उनको न सिर्फ एक बेहतरीन स्टार, बल्कि एक ग्रन्थ बना देते हैं। बहुआयामी और उम्दा बॉलीवुड एक्टर संजीव कुमार का नाम भी उनमें से एक है। सुरत में 9 जुलाई 1938 को जन्मे इस महान कलाकार ने 6 नवंबर 1985 को मात्र 47 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड के इस संजीदा अभिनेता ने अपनी मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि वो 50 साल से ज्यादा इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इसके चलते उन्होंने भरी जवानी में ही बुड्ढों के किरदार निभाने शुरू कर दिए थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया और ऐसा क्या हुआ जो उनको ऐसा करना पड़ा आइये जानते हैं।
1960 के दशक में 'हम हिंदुस्तानी' से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले बॉलीवुड एक्टर संजीव कुमार को इंडस्ट्री में पहचान बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और काफी समय भी लगा। मगर समय एक सा नहीं रहता और अभिनेता संजीव कुमार का समय भी बदला। धीरे-धीरे लोगों को उनका काम पसंद आने लगा। संजीव कुमार ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपने हर किरदार को जीवंत कर दिया था। संजीव कुमार ने 'शोले', 'कोशिश', 'अंगूर', 'आंधी', 'नया दिन नई रात', 'मौसम', 'त्रिशूल', और 'खिलौना' जैसी फिल्मों में कई महत्वपूर्ण किरदार निभाए थे, उनकी ये भूमिकाएं हमेशा के लिए यादगार बन गई चुकी हैं।
अपने अभिनय करियर में संजीव कुमार ने हीरो का किरदार निभाने के साथ-साथ हीरो के पिता का भी किरदार निभाया। जब उनसे जवानी के दिनों में हीरो के पिता, हीरोइन के बड़े भाई का किरदार निभाने के पीछे की वजह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो कारण बताया वो आपको आपको हैरान कर देगा।
एक इंटरव्यू में जब संजीव कुमार से पूछा गया कि वो फिल्मों में इतने उम्रदराज किरदार क्यों निभाते हैं। एक्टर ने इस के जवाब में बताया कि, मुझे पता है कि मैं 50 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहने वाला हूं।' इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, 'अगर मैं शादी भी कर लेता हूं तो जब तक मेरा बेटा 10 साल का होगा तो मेरी मौत हो जाएगी।'
आपको बता दें कि अभिनेता संजीव कुमार ने ये बात अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए कही थी। दरअसल, जब संजीव कुमार के पिता का निधन हुआ था तब उनके बड़े भाई की उम्र मात्र 10 साल थी। और वहीं, जब उनके दादा ने दुनिया को अलविदा कहा था, उस वक्त संजीव के पिता भी केवल 10 साल के ही थे। इसीलिए अपनी पारिवारिक हिस्ट्री को देखते हुए, संजीव कुमार को ये पता था कि परिवार का ये काला इतिहास उनके साथ-साथ चलेगा और शादी करने के बाद अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए वो खुद जीवित नहीं रहेंगे। यही वजह थी कि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी।
एक्ट्रेस तबस्सुम ने भी एक इंटरव्यू में संजीव कुमार जी से जुड़ा एक किस्सा बताया था। उससे पहले आपको बता दें कि संजीव कुमार और तबस्सुम जी ने 1954 में आई फिल्म 'अलीबाबा और 40 चोर' में एक साथ काम किया था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार, एक इंटरव्यू के दौरान तबस्सुम ने बताया था कि, 'एक साधु महाराज ने संजीव कुमार का हाथ देखकर बताया था कि वो कभी अपना बुढ़ापा नहीं देख पाएंगे, बुढ़ापा आने से पहले ही उनकी मौत हो जायेगी। इसी डर के कारण उन्होंने कभी शादी तो नहीं की। उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे को गोद ले लिया। वो कहते हैं ना कि मौत कोई टाल नहीं सकता, शायद इसीलिए इतना सब कुछ पता होने के बाद भी वो मौत से नहीं बच पाए और 47 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक आने से संजीव कुमार की मृत्यु हो गई थी।
