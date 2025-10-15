आंख में लगा था तीर और टूट गईं थीं उंगलियां, जब बाल-बाल बचे थे महाभारत के ‘कर्ण’ पंकज धीर

Pankaj Dheer: फिल्म इंडस्ट्री से आज एक दुखद खबर आई है कि बीआर चोपड़ा के लोकप्रिय टीवी सीरियल 'महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को निधन हो गया। वो काफी लम्बे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। अभिनेता के निधन की खबर से टीवी जगत में मातम छा गया है। महाभारत में कर्ण के किरदार को यादगार बनाने वाले पंकज धीर को इस पौराणिक सीरियल की शूटिंग के दौरान कई बार गंभीर चोटें आयीं थीं, यहां तक कि वो मौत के बेहद करीब पहुंच गए थे। कभी लगा आंख में तीर, तो कभी टूट गईं उंगलियां। आइये जानते हैं पंकज धीर से जुड़े इन हादसों के बारे में।