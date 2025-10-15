आंख में लगा था तीर और टूट गईं थीं उंगलियां, जब बाल-बाल बचे थे महाभारत के ‘कर्ण’ पंकज धीर

महाभारत के एक सीन में पंकज धीर। (फोटो सोर्स: X)
Pankaj Dheer: फिल्म इंडस्ट्री से आज एक दुखद खबर आई है कि बीआर चोपड़ा के लोकप्रिय टीवी सीरियल 'महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को निधन हो गया। वो काफी लम्बे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। अभिनेता के निधन की खबर से टीवी जगत में मातम छा गया है। महाभारत में कर्ण के किरदार को यादगार बनाने वाले पंकज धीर को इस पौराणिक सीरियल की शूटिंग के दौरान कई बार गंभीर चोटें आयीं थीं, यहां तक कि वो मौत के बेहद करीब पहुंच गए थे। कभी लगा आंख में तीर, तो कभी टूट गईं उंगलियां। आइये जानते हैं पंकज धीर से जुड़े इन हादसों के बारे में।
DD Urdu को दिए एक इंटरव्यू में पंकज धीर ने बताया था कि 'महाभारत' की शूटिंग के दौरान, कुरुक्षेत्र में अर्जुन से युद्ध सीन की शूटिंग में एक तकनीकी गलती हो गई थी। जिसकी वजह से जो तीर, कर्ण को छूकर निकलना था वो गलती से सीधे मेरी आंख के पास आ लगा। जब तीर को निकाला गया, खून का फव्वारा निकलने लगा। वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे कि ‘पंकज धीर अंधा हो गया।’ मैं बस यही सोच रहा था कि मेरा करियर तो अभी शुरू हुआ है, अब क्या होगा?”
इसके आगे उन्होंने बताया कि शूटिंग की लोकेशन उस वक्त मुंबई के फिल्म सिटी के जंगलों में थी, जहां दूर-दूर तक कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। किसी तरह उनको पास के एक छोटी सी डिस्पेंसरी में ले जाया गया, जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर ने टांके लगाए और उनकी आंख बचा ली।
पंकज धीर ने आगे बताया कि आंख पर पट्टी तो बांध दी गई थी, लेकिन इस सीन की शूटिंग पूरी हुए बिना एपिसोड आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे में टीम ने उनके चेहरे को साइड से फिल्माया ताकि आंख पर बंधी पट्टी दिखाई न दे। उन्होंने बताया कि कैसी उन्होंने एक तरफ से शूट किया और बैंडेज को जितना हो सका, छिपा दिया गया।'
ऐसा ही एक जानलेवा हादसा युद्ध सीन की शूटिंग में हुआ जब उनके रथ की वेल्डिंग टूट गई थी। पंकज धीर ने बताया, 'रथ दौड़ रहा था, कि तभी उसका बैलेंस उसका बिगाड़ा और सारथी नीचे गिर गया। और रथ का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया जिसके चलते उसकी हालत गंभीर हो गई। इस दौरान रथ से घोड़े अलग हो गए और रथ ढलान पर खुद-ब-खुद दौड़ने लगा और जब आगे देखा तो खाई थी। अगर उस दौरान मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं रथ से नहीं कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कूदकर अपनी जान बचाई, मगर मेरे घुटने बुरी तरह से छिल गए थे।”
पंकज धीर ने इसी इंटरव्यू में बताया कि एक बार महाभारत की शूटिंग के दौरान ही भीम का किरदार निभा रहे प्रवीण कुमार सोबती के साथ लड़ाई का सीन शूट करते हुए भी उनको असलियत में चोट लग गई थी। उन्होंने बताया, 'वो फाइट सीन इतना रियल था कि मेरी सारी उंगलियां टूट गईं थीं। प्रवीण बहुत भारी-भरकम और ताकतवर व्यक्ति इंसान थे, और उनके साथ सीन शूट करते हुए असली में चोट लग जाती थी।'
आखिरी बार फराह खान के व्लॉग में दिखे थे पंकज धीर, जिसमें उन्होंने बताया था कि शो के मुख्य कलाकारों को प्रति एपिसोड मात्र 3000 रुपये मिलते थे। इसके आगे उन्होंने कहा, “अगर किसी पूरे हफ्ते किसी एक्टर का कोई सीन शूट नहीं होता था, तो उसको पैसे भी नहीं मिलते थे। उस वक्त हमारी कमाई किसी शादी में जाने या शोरूम के उद्घाटन जैसे कार्यक्रमों से होती थी।
महाभारत में कर्ण के किरदार को आइकोनिक बनाने वाले पंकज धीर ने कई सीरियल्स और फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन किया। आज वो भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं लेकिन उनके यादगार किरदारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कैंसर से उनकी लम्बी लड़ाई यही बताती है कि असली योद्धा सिर्फ रुपहले पर्दे पर नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी होते हैं।
