Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

आंख में लगा था तीर और टूट गईं थीं उंगलियां, जब बाल-बाल बचे थे महाभारत के ‘कर्ण’ पंकज धीर

Pankaj Dheer: बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण के किरदार को आइकोनिक बनाने वाले पंकज धीर का आज कैंसर के चलते निधन हो गया। इंडस्ट्री में शोक की लहर है। दिग्गज अभिनेता ने अपने इंटरव्यू में महाभारत की शूटिंग के दौरान हुए हादसों का जिक्र किया था।

3 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 15, 2025

Pankaj Dheer in Mahabharat as Karna

महाभारत के एक सीन में पंकज धीर। (फोटो सोर्स: X)

Pankaj Dheer: फिल्म इंडस्ट्री से आज एक दुखद खबर आई है कि बीआर चोपड़ा के लोकप्रिय टीवी सीरियल 'महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को निधन हो गया। वो काफी लम्बे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। अभिनेता के निधन की खबर से टीवी जगत में मातम छा गया है। महाभारत में कर्ण के किरदार को यादगार बनाने वाले पंकज धीर को इस पौराणिक सीरियल की शूटिंग के दौरान कई बार गंभीर चोटें आयीं थीं, यहां तक कि वो मौत के बेहद करीब पहुंच गए थे। कभी लगा आंख में तीर, तो कभी टूट गईं उंगलियां। आइये जानते हैं पंकज धीर से जुड़े इन हादसों के बारे में।

जब आंख में लगा असली तीर

DD Urdu को दिए एक इंटरव्यू में पंकज धीर ने बताया था कि 'महाभारत' की शूटिंग के दौरान, कुरुक्षेत्र में अर्जुन से युद्ध सीन की शूटिंग में एक तकनीकी गलती हो गई थी। जिसकी वजह से जो तीर, कर्ण को छूकर निकलना था वो गलती से सीधे मेरी आंख के पास आ लगा। जब तीर को निकाला गया, खून का फव्वारा निकलने लगा। वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे कि ‘पंकज धीर अंधा हो गया।’ मैं बस यही सोच रहा था कि मेरा करियर तो अभी शुरू हुआ है, अब क्या होगा?”

इसके आगे उन्होंने बताया कि शूटिंग की लोकेशन उस वक्त मुंबई के फिल्म सिटी के जंगलों में थी, जहां दूर-दूर तक कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। किसी तरह उनको पास के एक छोटी सी डिस्पेंसरी में ले जाया गया, जहां एक बुजुर्ग डॉक्टर ने टांके लगाए और उनकी आंख बचा ली।

हादसे के बाद भी नहीं रुकी शूटिंग

पंकज धीर ने आगे बताया कि आंख पर पट्टी तो बांध दी गई थी, लेकिन इस सीन की शूटिंग पूरी हुए बिना एपिसोड आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे में टीम ने उनके चेहरे को साइड से फिल्माया ताकि आंख पर बंधी पट्टी दिखाई न दे। उन्होंने बताया कि कैसी उन्होंने एक तरफ से शूट किया और बैंडेज को जितना हो सका, छिपा दिया गया।'

जब रथ के हादसे में बचे थे अभिनेता

ऐसा ही एक जानलेवा हादसा युद्ध सीन की शूटिंग में हुआ जब उनके रथ की वेल्डिंग टूट गई थी। पंकज धीर ने बताया, 'रथ दौड़ रहा था, कि तभी उसका बैलेंस उसका बिगाड़ा और सारथी नीचे गिर गया। और रथ का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया जिसके चलते उसकी हालत गंभीर हो गई। इस दौरान रथ से घोड़े अलग हो गए और रथ ढलान पर खुद-ब-खुद दौड़ने लगा और जब आगे देखा तो खाई थी। अगर उस दौरान मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं रथ से नहीं कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कूदकर अपनी जान बचाई, मगर मेरे घुटने बुरी तरह से छिल गए थे।”

जब शूटिंग के दौरान हुई थी ‘भीम’ से असली लड़ाई, टूट गईं थीं उंगलियां

पंकज धीर ने इसी इंटरव्यू में बताया कि एक बार महाभारत की शूटिंग के दौरान ही भीम का किरदार निभा रहे प्रवीण कुमार सोबती के साथ लड़ाई का सीन शूट करते हुए भी उनको असलियत में चोट लग गई थी। उन्होंने बताया, 'वो फाइट सीन इतना रियल था कि मेरी सारी उंगलियां टूट गईं थीं। प्रवीण बहुत भारी-भरकम और ताकतवर व्यक्ति इंसान थे, और उनके साथ सीन शूट करते हुए असली में चोट लग जाती थी।'

'महाभारत’ के कलाकारों को मिलता था सिर्फ दिन के 3000 रुपये

आखिरी बार फराह खान के व्लॉग में दिखे थे पंकज धीर, जिसमें उन्होंने बताया था कि शो के मुख्य कलाकारों को प्रति एपिसोड मात्र 3000 रुपये मिलते थे। इसके आगे उन्होंने कहा, “अगर किसी पूरे हफ्ते किसी एक्टर का कोई सीन शूट नहीं होता था, तो उसको पैसे भी नहीं मिलते थे। उस वक्त हमारी कमाई किसी शादी में जाने या शोरूम के उद्घाटन जैसे कार्यक्रमों से होती थी।

महाभारत में कर्ण के किरदार को आइकोनिक बनाने वाले पंकज धीर ने कई सीरियल्स और फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन किया। आज वो भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं लेकिन उनके यादगार किरदारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कैंसर से उनकी लम्बी लड़ाई यही बताती है कि असली योद्धा सिर्फ रुपहले पर्दे पर नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी होते हैं।

ये भी पढ़ें

Madhumati Death: पंकज धीर के बाद; दिग्गज एक्ट्रेस की हुई मौत, फिल्म इंडस्ट्री ने खो दिए एक ही दिन में दो अनमोल रत्न
बॉलीवुड
Madhumati Death: Mourning spread in Bollywood

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

15 Oct 2025 07:44 pm

Published on:

15 Oct 2025 07:38 pm

Hindi News / Entertainment / आंख में लगा था तीर और टूट गईं थीं उंगलियां, जब बाल-बाल बचे थे महाभारत के ‘कर्ण’ पंकज धीर

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Pankaj Dheer Funeral: भारी सुरक्षा के बीच सलमान खान ने दी पंकज धीर को श्रद्धांजलि, वीडियो आया सामने

बॉलीवुड

पंकज धीर का वो सच, जिसे नहीं जानते लोग! अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी से जुड़ी है बात

Pankaj Dheer leads in popularity polls
बॉलीवुड

38 करोड़ के बजट के बाद भी फ्लॉप हुई ये फिल्म, जानें आखिर क्या थी इसकी वजह

38 करोड़ के बजट के बाद भी फ्लॉप हुई ये फिल्म, जानें आखिर क्या है इसकी वजह
बॉलीवुड

Santosh Movie OTT Release: बलात्कार और हत्या पर आधारित 2 घंटे 8 मिनट की ये फिल्म इंडिया में है बैन, अब OTT रिलीज को है तैयार

Santosh Movie OTT Release
मनोरंजन

Madhumati Death: पंकज धीर के बाद; दिग्गज एक्ट्रेस की हुई मौत, फिल्म इंडस्ट्री ने खो दिए एक ही दिन में दो अनमोल रत्न

Madhumati Death: Mourning spread in Bollywood
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.