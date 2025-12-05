गूगल सर्च में ये एक्टर बने नंबर वन, रणवीर इलाहाबादिया भी विवादों से लिस्ट में हुए शामिल

यूट्यूबर और पॉडकास्ट होस्ट रणवीर इलाहाबादिया भी 2025 की सबसे ज्यादा खोजी गई हस्तियों में शामिल रहे। साथ ही, समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ पर की गई उनकी अभद्र कमेंट ने सोशल मीडिया पर भारी विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल, उनकी कमेंट्स पर कई शिकायतें दर्ज हुईं और अदालत ने अस्थायी रूप से उनके पॉडकास्ट पर रोक लगा दी। इसके बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ‘द रणवीर शो’ दोबारा शुरू करने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी कि आगे उनके कंटेंट में 'नैतिकता और शालीनता' बनी रहनी चाहिए।