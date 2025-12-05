गूगल सर्च में ये एक्टर बने नंबर वन, रणवीर इलाहाबादिया भी विवादों से लिस्ट में हुए शामिल

सैफ अली खान (सोर्स: X @gemsofbabus_)
Most Searched Celebs 2025: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसके साथ गूगल इंडिया ने इस साल के टॉप सर्च ट्रेंड्स का खुलासा भी कर दिया है। बता दें, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा खोजे गए अभिनेताओं और मीडिया हस्तियों के नामों की घोषणा की गई है, जहां 4 अहम हस्तियों ने अपनी जगह बनाई है। इन नामों में 3 फेमस अभिनेता और एक यूट्यूबर शामिल हैं, जिन्होंने पूरे साल गूगल ट्रेंड्स पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई और फैंस के बीच जिज्ञासा का केंद्र बने रहे।
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान इस साल गूगल पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले सेलिब्रिटी बन गए है। उनके बारे में सर्च बढ़ने की बड़ी वजह उनके साथ हुई घटना थी। बता दें, जरवरी 2025 में एक हमलावर ने घर में घुसकर उनपर चाकू से हमला किया था, जिसमें सैफ अपने बेटे जहांगीर को बचाते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर से भिड़ने के दौरान सैफ की पीठ पर चाकू लगा और उनकी रीढ़ की हड्डी भी प्रभावित हुई और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी घटना ने उन्हें पूरे साल चर्चाओं में बनाए रखा।
यूट्यूबर और पॉडकास्ट होस्ट रणवीर इलाहाबादिया भी 2025 की सबसे ज्यादा खोजी गई हस्तियों में शामिल रहे। साथ ही, समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ पर की गई उनकी अभद्र कमेंट ने सोशल मीडिया पर भारी विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल, उनकी कमेंट्स पर कई शिकायतें दर्ज हुईं और अदालत ने अस्थायी रूप से उनके पॉडकास्ट पर रोक लगा दी। इसके बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ‘द रणवीर शो’ दोबारा शुरू करने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी कि आगे उनके कंटेंट में 'नैतिकता और शालीनता' बनी रहनी चाहिए।
डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ से डेब्यू करने वाले अहान पांडे और अनीत पड्डा 2025 के गूगल ट्रेंड्स में तेजी से उभरे नामों में शामिल रहे। फिल्म को मिली लोकप्रियता के साथ-साथ दोनों के रिश्ते को लेकर उड़ रही अफवाहों ने भी उन्हें लगातार सुर्खियों में रखा। बता दें, अक्सर सोशल मीडिया पर दोनों के डेटिंग की खबरें वायरल होती रहती है। हालांकि दोनों कलाकारों ने साफ किया कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर भी ये ऑन-स्क्रीन जोड़ी पूरे साल दर्शकों की उत्सुकता का केंद्र बनी रही।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग