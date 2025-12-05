5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

गूगल सर्च में ये एक्टर बने नंबर वन, रणवीर इलाहाबादिया भी विवादों से लिस्ट में हुए शामिल

Most Searched Celebs 2025: हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार, बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान ने गूगल सर्च में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सेलेब्रिटी के तौर पर नंबर वन पोजीशन हासिल की है। तो वहीं, कई कंटेट क्रिएटर और पॉडकास्टर भी विवादों के कारण इस लिस्ट में शामिल हुए हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 05, 2025

गूगल सर्च में ये एक्टर बने नंबर वन, रणवीर इलाहाबादिया संग विवादों की लिस्ट में शामिल ये सेलेब्स

सैफ अली खान (सोर्स: X @gemsofbabus_)

Most Searched Celebs 2025: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसके साथ गूगल इंडिया ने इस साल के टॉप सर्च ट्रेंड्स का खुलासा भी कर दिया है। बता दें, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा खोजे गए अभिनेताओं और मीडिया हस्तियों के नामों की घोषणा की गई है, जहां 4 अहम हस्तियों ने अपनी जगह बनाई है। इन नामों में 3 फेमस अभिनेता और एक यूट्यूबर शामिल हैं, जिन्होंने पूरे साल गूगल ट्रेंड्स पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई और फैंस के बीच जिज्ञासा का केंद्र बने रहे।

सैफ अली खान सबसे ज्यादा सर्च किए गए अभिनेता( Saif Ali Khan becomes most searched actor on Google in 2025)

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान इस साल गूगल पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले सेलिब्रिटी बन गए है। उनके बारे में सर्च बढ़ने की बड़ी वजह उनके साथ हुई घटना थी। बता दें, जरवरी 2025 में एक हमलावर ने घर में घुसकर उनपर चाकू से हमला किया था, जिसमें सैफ अपने बेटे जहांगीर को बचाते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर से भिड़ने के दौरान सैफ की पीठ पर चाकू लगा और उनकी रीढ़ की हड्डी भी प्रभावित हुई और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी घटना ने उन्हें पूरे साल चर्चाओं में बनाए रखा।

रणवीर इलाहाबादिया भी खूब किए गए सर्च (Ranveer Allahbadia 3rd most searched celebrity)

यूट्यूबर और पॉडकास्ट होस्ट रणवीर इलाहाबादिया भी 2025 की सबसे ज्यादा खोजी गई हस्तियों में शामिल रहे। साथ ही, समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ पर की गई उनकी अभद्र कमेंट ने सोशल मीडिया पर भारी विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल, उनकी कमेंट्स पर कई शिकायतें दर्ज हुईं और अदालत ने अस्थायी रूप से उनके पॉडकास्ट पर रोक लगा दी। इसके बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ‘द रणवीर शो’ दोबारा शुरू करने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी कि आगे उनके कंटेंट में 'नैतिकता और शालीनता' बनी रहनी चाहिए।

अहान पांडे और अनीत पड्डा भी लिस्ट में ( Ahaan Panday and Aneet Padda among most searched actors )

डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ से डेब्यू करने वाले अहान पांडे और अनीत पड्डा 2025 के गूगल ट्रेंड्स में तेजी से उभरे नामों में शामिल रहे। फिल्म को मिली लोकप्रियता के साथ-साथ दोनों के रिश्ते को लेकर उड़ रही अफवाहों ने भी उन्हें लगातार सुर्खियों में रखा। बता दें, अक्सर सोशल मीडिया पर दोनों के डेटिंग की खबरें वायरल होती रहती है। हालांकि दोनों कलाकारों ने साफ किया कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर भी ये ऑन-स्क्रीन जोड़ी पूरे साल दर्शकों की उत्सुकता का केंद्र बनी रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

05 Dec 2025 05:18 pm

Published on:

05 Dec 2025 05:14 pm

Hindi News / Entertainment / गूगल सर्च में ये एक्टर बने नंबर वन, रणवीर इलाहाबादिया भी विवादों से लिस्ट में हुए शामिल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जब धर्मेंद्र के लिए इमोशनल हो गए थे बॉबी देओल, बोले थे – ‘मेरे पापा जैसा कोई नहीं…’

जब धर्मेंद्र के लिए इमोशनल हो गए थे बॉबी देओल, बोले - 'मेरे पापा जैसा कोई नहीं…'
बॉलीवुड

कौन है उज़ैर बलोच? दुश्मनों के कटे सिर से खेलता था फुटबॉल, ‘धुरंधर’ में दानिश पंडोर ने निभाया जिसका किरदार

Who Is Uzair Baloch Dhurandhar movie Danish Pandor role play that Gangster Played Football With Severed Heads In Lyari
बॉलीवुड

Bigg Boss 19 Trophy Unveiled: बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट्स के लिए खास सलमान खान स्टाइल में तैयार हुई यूनिक ट्रॉफी

Bigg Boss 19 Trophy
OTT

धर्मेंद्र से शादी के बाद हेमा मालिनी को करनी पड़ी थी बी-ग्रेड फिल्में? खुद बताया था बड़ा कारण

Hema Malini b-grade movie
बॉलीवुड

‘अखंडा 2’ की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन, जानिए क्या है पूरा मामला

फिल्म -अखंडा 2 (सोर्स: X)
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.