‘सैयारा’ फेम अहान पांडे बने टॉप एक्टर, जानें कौन-से स्टार है कितने नंबर पर

New Indian Actors Rise To Fame: सैयारा ने हाल ही में फिल्म और वेब सीरीज की दुनिया में अपने बेहतरीन अभिनय से सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो वहीं, अहान पांडे ने भी अपनी अदाकारी के दम पर टॉप एक्टर का खिताब पक्का कर लिया है। तो आइए देखें की इस सूची में कौन-से स्टार्स के नाम शामिल हैं।

मुंबई

Shiwani Mishra

Dec 04, 2025

'सैयारा' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अहान पांडे बने टॉप एक्टर, जानें कौन-से स्टार है कितने नंबर पर

New Indian Actors Rise To Fame (सोर्स: X)

New Indian Actors Rise To Fame: बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में किसका चेहरा फैंस के दिलों पर राज कर रहा है, इस पर हमेशा चर्चा होती रहती है। अब नई खबर यह है कि एक नई पॉपुलैरिटी रैंकिंग में फिल्म ‘सैयारा’ की टीम ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां एक्टर्स से लेकर डायरेक्टर्स तक ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है। फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले अहान पांडे और अनीत पड्डा के साथ-साथ डायरेक्टर मोहित सूरी ने भी अपनी लोकप्रियता को साबित किया है।

अहान पांडे बने टॉप एक्टर

दरअसल, इसी साल फिल्म ‘सैयारा’ से डेब्यू करने वाले अहान पांडे ने एक्टर्स की लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल कर सबको हैरान कर दिया है, जिससे ये साफ होता है कि उनकी बढ़ती फैन फॉलोइंग और एक्टिंग ने फैंस पर गहरी छाप छोड़ी है। तो वहीं उनकी को-स्टार अनीत पड्डा ने भी मजबूत प्रदर्शन के दम पर दूसरा स्थान हासिल कर अपनी बढ़ती लोकप्रियता का सबूत दिया है। दोनों उभरते सितारों ने कम समय में ही दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है।

जानें कौन-से स्टार है कितने नंबर पर

इतना ही नहीं, लंबे समय बाद ‘सितारे जमीन पर’ के जरिए बड़े पर्दे पर लौटने वाले दिग्गज अभिनेता आमिर खान तीसरे स्थान पर रहे, जो उनकी एवरग्रीन अपील को दर्शाता है। वहीं ‘होमबाउंड’ के स्टार ईशान खट्टर चौथे नंबर पर, लक्ष्य पांचवें और साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना छठे स्थान पर रही हैं। टॉप 10 में कल्याणी प्रियदर्शन (सातवां), त्रिप्ति डिमरी (आठवां), रुक्मिणी वसंत (नौवां) और ऋषभ शेट्टी (दसवां) भी शामिल हैं। इनमें से कई सितारों ने कम समय में दर्शकों के बीच मजबूत जगह बनाई है।

निर्देशकों की सूची में

निर्देशकों की सूची में ‘सैयारा’ के सफल निर्देशक मोहित सूरी सबसे ऊपर रहे। उनके बाद आर्यन खान ने अपने पहले शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से दूसरा स्थान हासिल किया, जो उनके निर्देशन करियर की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। साथ ही लोकेश कनगराज, अनुराग कश्यप और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे लोकप्रिय फिल्मकार भी इस रैंकिंग में मौजूद हैं। आर.एस. प्रसन्ना, अनुराग बसु और डोमिनिक अरुण ने बीच के स्थानों पर अपनी जगह बनाई, जबकि लक्ष्मण उटेकर और नीरज घायवान ने टॉप 10 निर्देशकों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है।

इस रैंकिंग से ये जाहिर होता है कि दर्शकों के बीच नए और अनुभवी दोनों तरह के सितारों और क्रिएटर्स का क्रेज बरकरार है। फिल्म ‘सैयारा’ की सफलता ने अहान पांडे और मोहित सूरी को खास पहचान दिलाई है, जबकि बाकी उभरते चेहरे भी तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं।

Updated on:

04 Dec 2025 11:35 am

Published on:

04 Dec 2025 11:33 am

