‘सैयारा’ फेम अहान पांडे बने टॉप एक्टर, जानें कौन-से स्टार है कितने नंबर पर

निर्देशकों की सूची में ‘सैयारा’ के सफल निर्देशक मोहित सूरी सबसे ऊपर रहे। उनके बाद आर्यन खान ने अपने पहले शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से दूसरा स्थान हासिल किया, जो उनके निर्देशन करियर की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। साथ ही लोकेश कनगराज, अनुराग कश्यप और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे लोकप्रिय फिल्मकार भी इस रैंकिंग में मौजूद हैं। आर.एस. प्रसन्ना, अनुराग बसु और डोमिनिक अरुण ने बीच के स्थानों पर अपनी जगह बनाई, जबकि लक्ष्मण उटेकर और नीरज घायवान ने टॉप 10 निर्देशकों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है।