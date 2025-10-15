Madhumati Death: पंकज धीर के बाद एक और दिग्गज एक्ट्रेस की हुई मौत, फिल्म इंडस्ट्री ने खो दिए एक ही दिन में दो अनमोल रत्न

मधुमती के निधन की खबर फैलते ही बॉलीवुड के दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। विंदू दारा सिंह के अलावा, कई कलाकारों ने उन्हें 'डांस की रानी' कहकर याद किया। हेलेन की तुलना वाली यह कलाकार अब हमेशा के लिए चली गईं, लेकिन उनके डांस स्टेप्स और स्माइल स्क्रीन्स पर जिंदा रहेंगे। भारतीय सिनेमा ने एक ही दिन में दो बेहतरीन आर्टिस्ट को खो दिया है, जिसकी कमी हमेशा खलेगी।