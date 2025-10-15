Madhumati Death: पंकज धीर के बाद एक और दिग्गज एक्ट्रेस की हुई मौत, फिल्म इंडस्ट्री ने खो दिए एक ही दिन में दो अनमोल रत्न

पंकज धीर के बाद एक और दिग्गज एक्ट्रेस मधुमती का निधन
Madhumati Death: पंकज धीर के निधन से अभी बॉलीवुड सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि एक और दुखद खबर ने इंडस्ट्री को शोक की लहर में डुबो दिया। हिंदी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री और क्लासिकल डांसर मधुमती का निधन हो गया है, वह 87 साल की थीं।
रिपोर्ट्स की मानें तो मधुमती ने अपने घर में पानी पीते हुए आखिरी सांस ली। इस बात की पुष्टि अभिनेता विंदू दारा सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की, जिससे फैंस और सितारों में गहरा सदमा फैल गया।
मधुमती के निधन की खबर फैलते ही बॉलीवुड के दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। विंदू दारा सिंह के अलावा, कई कलाकारों ने उन्हें 'डांस की रानी' कहकर याद किया। हेलेन की तुलना वाली यह कलाकार अब हमेशा के लिए चली गईं, लेकिन उनके डांस स्टेप्स और स्माइल स्क्रीन्स पर जिंदा रहेंगे। भारतीय सिनेमा ने एक ही दिन में दो बेहतरीन आर्टिस्ट को खो दिया है, जिसकी कमी हमेशा खलेगी।
अभिनेता विंदू दारा सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “हमारी टीचर और गाइड मधुमती जी की आत्मा को शांति मिले। हममें से कई लोगों के प्यार और आशीर्वाद से भरी एक खूबसूरत जिंदगी, जिन्होंने इस महान हस्ती से डांस सीखा।”
अक्षय कुमार ने लिखा, “मेरे पहले और हमेशा के लिए गुरु। डांस के बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूं, वो मैंने आपके चरणों में सीखा है, मधुमती जी। हर अदा, हर एक्सप्रेशन में आपकी याद हमेशा साथ रहेगी। ओम शांति।”
मधुमती का जन्म 30 मई 1944 को महाराष्ट्र के पारसी में हुआ था। उन्हें शुरू से ही डांसिंग का शौक था। यहीं कारण है कि कम उम्र में ही उन्होंने क्लासिकल डांस की दुनिया में भरतनाट्यम, कथक, मनिपुरी और कथकली जैसी शैलियों की महारत हासिल कर ली। उनकी अदा और लचक ऐसी थी कि दर्शक उन्हें बॉलीवुड की आइकॉनिक डांसर हेलेन से तुलना करने लगे।
खुद मधुमती ने एक इंटरव्यू में हंसते हुए कहा था, "हेलेन मेरी सीनियर और दोस्त थीं। लोग तुलना करते थे, लेकिन यह मुझे कभी परेशान नहीं करता था। हमारी लुक्स में समानता थी, बस।"
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग