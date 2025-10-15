Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Madhumati Death: पंकज धीर के बाद एक और दिग्गज एक्ट्रेस की हुई मौत, फिल्म इंडस्ट्री ने खो दिए एक ही दिन में दो अनमोल रत्न

Madhumati Death: पंकज धीर के निधन के बाद बॉलीवुड से एक और दुखद खबर सामने आई है। फेमस एक्ट्रेस मधुमती अब इस दुनिया में नहीं रहीं।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 15, 2025

Madhumati Death: Mourning spread in Bollywood

पंकज धीर के बाद एक और दिग्गज एक्ट्रेस मधुमती का निधन

Madhumati Death: पंकज धीर के निधन से अभी बॉलीवुड सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि एक और दुखद खबर ने इंडस्ट्री को शोक की लहर में डुबो दिया। हिंदी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री और क्लासिकल डांसर मधुमती का निधन हो गया है, वह 87 साल की थीं।

रिपोर्ट्स की मानें तो मधुमती ने अपने घर में पानी पीते हुए आखिरी सांस ली। इस बात की पुष्टि अभिनेता विंदू दारा सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की, जिससे फैंस और सितारों में गहरा सदमा फैल गया।

इंडस्ट्री में शोक की लहर

मधुमती के निधन की खबर फैलते ही बॉलीवुड के दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। विंदू दारा सिंह के अलावा, कई कलाकारों ने उन्हें 'डांस की रानी' कहकर याद किया। हेलेन की तुलना वाली यह कलाकार अब हमेशा के लिए चली गईं, लेकिन उनके डांस स्टेप्स और स्माइल स्क्रीन्स पर जिंदा रहेंगे। भारतीय सिनेमा ने एक ही दिन में दो बेहतरीन आर्टिस्ट को खो दिया है, जिसकी कमी हमेशा खलेगी।

सितारों ने दी श्रद्धांजलि

अभिनेता विंदू दारा सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “हमारी टीचर और गाइड मधुमती जी की आत्मा को शांति मिले। हममें से कई लोगों के प्यार और आशीर्वाद से भरी एक खूबसूरत जिंदगी, जिन्होंने इस महान हस्ती से डांस सीखा।”

अक्षय कुमार ने लिखा, “मेरे पहले और हमेशा के लिए गुरु। डांस के बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूं, वो मैंने आपके चरणों में सीखा है, मधुमती जी। हर अदा, हर एक्सप्रेशन में आपकी याद हमेशा साथ रहेगी। ओम शांति।”

मधुमती की तुलना 'हेलेन' से

मधुमती का जन्म 30 मई 1944 को महाराष्ट्र के पारसी में हुआ था। उन्हें शुरू से ही डांसिंग का शौक था। यहीं कारण है कि कम उम्र में ही उन्होंने क्लासिकल डांस की दुनिया में भरतनाट्यम, कथक, मनिपुरी और कथकली जैसी शैलियों की महारत हासिल कर ली। उनकी अदा और लचक ऐसी थी कि दर्शक उन्हें बॉलीवुड की आइकॉनिक डांसर हेलेन से तुलना करने लगे।

खुद मधुमती ने एक इंटरव्यू में हंसते हुए कहा था, "हेलेन मेरी सीनियर और दोस्त थीं। लोग तुलना करते थे, लेकिन यह मुझे कभी परेशान नहीं करता था। हमारी लुक्स में समानता थी, बस।"

ये भी पढ़ें

Pankaj Dheer Death: महाभारत के कर्ण की हुई मौत, कैंसर से बिगड़ गई थी हालत
बॉलीवुड
Pankaj Dheer dies at 68

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

15 Oct 2025 05:28 pm

Published on:

15 Oct 2025 05:19 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Madhumati Death: पंकज धीर के बाद एक और दिग्गज एक्ट्रेस की हुई मौत, फिल्म इंडस्ट्री ने खो दिए एक ही दिन में दो अनमोल रत्न

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

38 करोड़ के बजट के बाद भी फ्लॉप हुई ये फिल्म, जानें आखिर क्या थी इसकी वजह

38 करोड़ के बजट के बाद भी फ्लॉप हुई ये फिल्म, जानें आखिर क्या है इसकी वजह
बॉलीवुड

‘तुझे रब ने बनाया किस लिए…’ 33 साल बाद भी इस रोमांटिक गाने ने नहीं खोया अपना जादू, बना क्लासिक सॉन्ग

'तुझे रब ने बनाया किस लिए...' 33 साल बाद भी इस रोमांटिक गाने ने नहीं खोया अपना जादू, बना कल्ट सॉन्ग
बॉलीवुड

उसने मुझे कई बार पीटा है- अनुराग कश्यप के छोटे भाई का टूटा ‘सब्र का बांध’

Anurag-Abhinav Cantroversy
बॉलीवुड

पंकज धीर के एक्टर बेटे को पता चल गया था पिता की होने वाली है मौत? चंद घंटों पहले ही किया था ये पोस्ट

Pankaj Dheer Son Nikitin Dheer Post
बॉलीवुड

‘रैम्प वॉक कम, और मॉर्निंग वॉक ज्यादा लग रहा…’ भाईजान का स्वैग देख फैंस ने दिए मजेदार कमेंट्स

'रैम्प वॉक कम, और मॉर्निंग वॉक ज्यादा लग रहा...' भाईजान का स्वैग देख फैंस ने किया कमेंट्स
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.