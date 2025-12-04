Rajasthan Weather: बर्फीली हवा से मौसम ने ​ली करवट, अगले 5 दिन इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट, पारा लुढ़का

Cold Wave in Rajasthan: राजस्थान में उत्तरी बर्फीली हवा चलने से सर्दी रफ्तार पकड़ने लगी है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के तीन जिलों में शीतलहर चलने और कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया है। बीती रात कई शहरों के न्यूनतम तापमान में 2 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई वहीं अगले 5 दिन जयपुर समेत अधिकांश शहरों में कड़ाके की सर्दी का असर रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय तराई क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से अब राजस्थान में उत्तर से आ रही बर्फीली हवा चलने लगी है। जिसके असर से रात के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट होने की आशंका है।