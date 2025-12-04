Rajasthan Weather: बर्फीली हवा से मौसम ने ​ली करवट, अगले 5 दिन इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट, पारा लुढ़का

फतेहपुर में खेत में जमी ओस की परत, पत्रिका फोटो
Cold Wave in Rajasthan: राजस्थान में उत्तरी बर्फीली हवा चलने से सर्दी रफ्तार पकड़ने लगी है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के तीन जिलों में शीतलहर चलने और कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया है। बीती रात कई शहरों के न्यूनतम तापमान में 2 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई वहीं अगले 5 दिन जयपुर समेत अधिकांश शहरों में कड़ाके की सर्दी का असर रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय तराई क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से अब राजस्थान में उत्तर से आ रही बर्फीली हवा चलने लगी है। जिसके असर से रात के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट होने की आशंका है।
मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार गुरूवार सुबह 5 बजे चूरू का तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं श्रीगंगानगर भी 8.0 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सर्द रहा। राजधानी जयपुर में 11.2, बीकानेर 10.2, जैसलमेर 12.6,उदयपुर 13.0, कोटा 14.6 और जोधपुर में 15.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है।
मौसम विभाग ने अगले दो दिन में सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिले में शीतलहर चलने और कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। सीकर के फतेहपुर में बीते बुधवार को न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं लूणकरणसर 3.2 और पिलानी में 5.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने पर हाड़कंपाने वाली सर्दी का असर रहा। फतेहपुर क्षेत्र में पारे में गिरावट से खेत खलिहानों में फसलों पर ओस की बूंदें जमी नजर आई।
जयपुर समेत कई शहरों में गुरूवार सुबह हवा की रफ्तार थमी रहने के बावजूद लोगों को गलन महसूस हुई। बर्फीली हवा के असर से नमी बढ़ने के कारण सर्दी अब तीखे तेवर दिखाने लगी है और अब कड़ाके की सर्दी धूजणी छुड़ाने वाली है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी मैदानी इलाकों में दिन में मौसम शुष्क रहने और सुबह शाम में सर्दी का जोर बढ़ने की आशंका जताई है। जयपुर शहर में गुरूवार को छितराए बादलों की आवाजाही रहने की संभावना है।
बीते बुधवार को प्रदेश के 7 शहरों में रात का तापमान 6 डिग्री से कम दर्ज हुआ। शीतलहर चलने पर आगामी दिनों में प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी रात का तापमान औसत से कम रहने पर सर्दी के तेवर तीखे रहने की संभावना है। हालांकि हवा की गति धीमी रहेगी लेकिन नमी बढ़ने से गलन और ठिठुरन महसूस होने के आसार हैं।
