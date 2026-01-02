अमायरा आत्महत्या मामला: बेफिक्र अभिभावक फिर फिक्रमंद…बच्चों के नए प्रवेश ने उलझाया, भटक रहे यहां-वहां

-स्कूल के पास सीबीएसई मानकों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम भूमि होनी चाहिए।

-भूमि स्कूल के नाम पर अथवा दीर्घकालीन लीज पर हो।

-भवन सुरक्षित, पक्का और शैक्षणिक गतिविधियों के अनुकूल होना जरूरी है।

-स्कूल किसी ट्रस्ट, सोसायटी या कंपनी अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत होना चाहिए।

-स्कूल को राज्य शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है।

-राजस्थान में गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम एवं नियमों का पालन जरूरी है।

-सभी शिक्षक प्रशिक्षित और सीबीएसई मानकों के अनुसार योग्य हों।

-शिक्षक वेतन का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से अनिवार्य है।

-पीएफ, ईएसआई और सेवा शर्तों का पालन जरूरी है।

-अग्नि सुरक्षा व भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो।

-सीसीटीवी कैमरे, बाल संरक्षण नीति और आपातकालीन व्यवस्थाएं अनिवार्य हों।

-स्कूल बसों के लिए परिवहन नियमों का पालन जरूरी है।

-शुल्क निर्धारण पारदर्शी हो और अभिभावकों से मनमानी वसूली न की जाए।

-प्रवेश प्रक्रिया स्पष्ट और भेदभाव रहित हो।