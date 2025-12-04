4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Police: राजस्थान के अंदर SC/ST एक्ट के मामलों में 28 फीसदी आई कमी, जांच का समय भी घटा

Rajasthan Police: राजस्थान के अंदर बीते दो सालों में एससी/एसटी एक्ट के मामलों में कमी देखने को मिली है। राजस्थान पुलिस ने इससे जुड़ा आंकड़ा पेश किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 04, 2025

Rajasthan Police

राजस्थान पुलिस (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्थान पुलिस द्वारा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर कठोर निगरानी और संवेदनशीलता अपनाने के परिणाम अब स्पष्ट दिखने लगे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों में राज्य में एससी/एसटी अत्याचार से जुड़े मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई है।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि सीसीटीएनएस के अनुसार नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2025 में कुल एससी/एसटी अत्याचार मामलों में 28.23 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। वहीं नवंबर 2024 की तुलना में नवंबर 2025 में 17 प्रतिशत की गिरावट सामने आई है।

नवंबर 2025 में दर्ज हुए 7,373 मामले

नवंबर 2023 में एससी/एसटी एक्ट के 10,273 मामले दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 7,373 रह गई। यानी दो वर्षों में 2,900 मामलों की कमी दर्ज की गई। वहीं वर्ष 2024 में 8,883 प्रकरण सामने आए थे, जो वर्ष 2025 में घटकर 7,373 रह गए।

एफआईआर पंजीकरण और जांच में आई तेजी

डीजीपी शर्मा ने बताया कि एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत त्वरित एफआईआर पंजीकरण की नीति से पीड़ितों का विश्वास बढ़ा है और जांच की गति भी तेज हुई है।

जांच के औसत समय में लगातार गिरावट देखने को मिली

  • वर्ष 2023 : 124 दिन
  • वर्ष 2024 : 109 दिन
  • वर्ष 2025 : 75 दिन

यह आंकड़ा दर्शाता है कि राजस्थान पुलिस ने अन्वेषण कार्यों में प्रभावी तेजी लाई है।

कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों में कमी

राजस्थान पुलिस ने कमजोर व वंचित वर्गों के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराधों- हत्या, बलात्कार, अपहरण, गंभीर चोट और एससी/एसटी अत्याचार जैसे मामलों में त्वरित अनुसंधान और सख्त कार्रवाई की है। इससे अपराध नियंत्रण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

60 दिन के अंदर निस्तारण पर फोकस

राज्य में लागू नए आपराधिक कानूनों के अनुसार प्रकरणों का 60 दिनों में निस्तारण सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिलने का मार्ग और आसान होगा।

ये भी पढ़ें

Banswara Crime : गोल्ड कारोबारी के उड़े होश, ₹46 लाख पुलिस ने किए जब्त, बाकी 46 लाख कहां गए? खुला इस खेल का राज
बांसवाड़ा
Banswara Crime Udaipur gold dealer stunned when police seized ₹4.6 million Where did remaining ₹4.6 million go secret of this game was revealed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 10:24 pm

Published on:

04 Dec 2025 10:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Police: राजस्थान के अंदर SC/ST एक्ट के मामलों में 28 फीसदी आई कमी, जांच का समय भी घटा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संपादकीय : बीएलओ पर काम का बोझ कम करना जरूरी

समाचार

Rajasthan: हाईकोर्ट से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को राहत, दर्ज केस होंगे वापस

Education Minister Madan Dilawar, former MLA Bhawani Singh Rajawat, High Court, Madan Dilawar News, Bhawani Singh Rajawat News, Kota News, Rajasthan News, Jaipur News
जयपुर

RBSE 2026 Exam Schedule: राजस्थान बोर्ड ने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का किया ऐलान, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Rajasthan Board Time Table Released
शिक्षा

Pravasi Rajasthani Diwas: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी राजस्थानी अधिकारियों से जुड़े सीएम भजनलाल, प्रदेश के विकास के लिए मांगे सुझाव

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

आपकी बात: विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा सकते है?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.