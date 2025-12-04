Rajasthan: हाईकोर्ट से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को राहत, दर्ज केस होंगे वापस

जयपुर। हाईकोर्ट से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को राहत मिल गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को दोनों के खिलाफ कोटा जिले में दर्ज तीन मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि मामला लोकतंत्र में जनता के हितों के लिए आवाज उठाने का था और इनमें आरोपियों का स्वयं का स्वार्थ निहित नहीं था।