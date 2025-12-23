जयपुर के पहले सिग्नल फ्री चौराहे पर दिखेंगे मोर-कठपुतली, 80 लाख से सौंदर्यन, दूसरों की अनदेखी

जयपुर। शहर के पहले सिग्नल फ्री चौराहे बी टू बाइपास के सौंदर्यीकरण का काम जेडीए ने शुरू कर दिया है। अंडरपास में जब आप मानसरोवर की ओर से प्रवेश करेंगे तो कठपुतली (एक पुरुष और एक महिला) नजर आएंगी। वहीं, जवाहर सर्कल से मानसरोवर की ओर जाने पर अंडरपास के ठीक ऊपर करीब 15 फीट ऊंचा मोर दिखाई देगा। इन कलाकृतियों पर जेडीए लगभग 80 लाख रुपए खर्च कर रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि मार्च तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा।