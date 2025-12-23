25 दिसंबर के लिए मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी, जानें राजस्थान में अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान में पिछले 24 घंटे के अंदर मौसम शुष्क रहा। वहीं न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 7.6 डिग्री और अधिकतम तापमान बाड़मेर में 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।

पाली - 8 डिग्री

पिलानी - 9 डिग्री

चित्तौड़गढ़ - 9.2 डिग्री

सीकर, चूरू, - 10 डिग्री

जयपुर - 10 डिग्री दर्ज हुआ।