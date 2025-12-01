डोटासरा का तंज: ‘दिलावर सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुके, उनका काम विवादित बयान और झूठी घोषणाएं करना रह गया’

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, शिक्षा विभाग का यह आदेश भजनलाल शर्मा सरकार की सोच को उजागर करता है। उनके मुताबिक, यह आदेश देर रात जारी हुआ और रविवार सुबह बिना कारण बताए वापस भी ले लिया गया। डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधते हुए कहा, दिलावर सरकार के ऐसे मंत्री हैं, जिनका काम सिर्फ विवादित बयान देना और झूठी घोषणाएं करना रह गया है। वे सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं।