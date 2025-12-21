राजस्थान टूरिज्म: धरोहर से डेस्टिनेशन वेडिंग तक सफर शानदार, सुविधाएं बढ़ें तो ऊंची उड़ान तय

प्रदेश में साल-दर-साल पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। वर्ष 2023 के मुकाबले 2024 में देशी पर्यटक 28.43 प्रतिशत व 23.37 प्रतिशत विदेशी पर्यटक अधिक आए। जबकि 2024 की तुलना में अगस्त 2025 तक ही प्रदेश में 11.71 प्रतिशत देशी पर्यटक अधिक आए, जबकि 4.72 फीसदी विदेशी पर्यटकों की संख्या घट गई। अगर पर्यटकों की संख्या की बात करें तो वर्ष 2022 में 10.83 करोड़ देशी पर्यटक आए, वहीं 3.96 लाख विदेशी पर्यटक आए। वर्ष 2023 में 17.90 करोड़ देशी और 16.99 लाख विदेशी, जबकि 2024 में 23 करोड़ देशी पर्यटक व 20.72 करोड़ विदेशी पर्यटक राजस्थान आए।